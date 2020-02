Goppel: Ein politisches Urgestein mit Herz  

LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger würdigt Dr. Thomas Goppel, der zum Ehrenvorsitzenden des CSU-Kreisverbands ernannt wurde.

Er ist wahrlich ein Urgestein. Für sein politisches Engagement wurde Dr. Thomas Goppel am Montag bei der CSU-Jubiläumsfeier enorm gelobt. Im Landkreis Landsberg ist er ein moderater und vermittelnder Politiker, der sich immer dafür einsetzt, dass sich die Menschen auf hohem Niveau durchaus auch mal streitbar auseinandersetzen. Denn Goppel ist dafür bekannt, sehr deutlich, aber nie unter der Gürtellinie, seine Meinung zu sagen.

Er hat für alle ein offenes Ohr

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes bürgernah, hat immer für alle ein offenes Ohr und ist deshalb jenseits aller Parteipolitik eine echte Persönlichkeit, der es gelingt, viele unterschiedliche Menschen und Interessen an einen Tisch zu bringen. Herausragend ist Goppels Engagement immer in Sachen Kultur. Er wird nie müde, sich für einen kulturell engagierten Landkreis einzusetzen. Zahlreiche Künstler holen ihn und seinen Sachverstand als Laudator für ihre Vernissagen, und Goppel setzt sich massiv für eine bunte und vielschichtige Mischung ein. Sein Ziel: Vielfalt statt Einfalt.

Ganz vorne steht und stand für ihn immer die Förderung der musikalischen Talente. Er versuchte es auch in Sachen Erinnerungsarbeit in der Stadtgeschichte und erlebte, dass dies eines der schwierigsten Themen in Landsberg ist. So viele Einzelinteressen stehen einer gemeinsamen Lösung entgegen. Doch Goppel ist keiner, der schnell aufgibt. Das hat ihn all die Jahre ausgezeichnet und bei seiner Ehrung zeigte er, dass er das auch weiter so halten wird.

