Dreiste Unfallflucht in Greifenberg

Gleich mehrere Straftaten hat ein Mann begangenen, der am Mittwochabend in Greifenberg einen Unfall verursacht hat. Er flüchtete zudem vom Unfallort und schraubte auch noch die Kennzeichen an seinem Auto ab.

Wie die Polizei meldet, wollte der 43-Jährige von der Kirchstraße nach rechts in die Dorfstraße abbiegen. Da er aber zu schnell war, kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eins in Richtung Türkenfeld fahrenden 33-Jährigen aus Augsburg. Der Unfallverursacher stellte anschließend noch ein Warndreieck auf, entfernte sich dann aber ohne seine Personalien anzugeben. Zuvor hatte er aber noch kurzerhand die amtlichen seines Autos abmontiert.

Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt

Wenig später fiel aber einem Zeugen im Gewerbering ein Wagen ohne Kennzeichen auf. Nach kurzer Observation ging einer alarmierten Polizeistreife der Unfallverursacher ins Netz. Weil er keinen Führerschein hat, muss er sich nicht nur wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Kennzeichenmissbrauchs auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Gesamtschaden durch den Unfall wird von der Polizei auf rund 16.000 Euro geschätzt.

