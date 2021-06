Greifenberg

27.06.2021

Greifenberg: Schwäbische Spezialitäten auf vier Rädern

Andreas Weidner und seine Tochter Franzi servierten schwäbische Spezialitäten: Der Food Truck feiert in Greifenberg eine gelungene Premiere.

Plus Bei der Eröffnung des Food Trucks in Greifenberg nutzen Jung und Alt das neue Angebot. Doch nicht nur das Essen sorgt für Freude bei den Gästen.

Von Hertha Grabmaier

„Nummer 45, einmal Maultaschen“, rief die bestens gelaunte Franzi aus dem Inneren des schwarzen Food Trucks vor der alten Schule in Greifenberg, wo bereits zahlreiche Gäste Essen bestellt, und mit diversen Getränkespezialitäten an den Biertischen Platz genommen hatten. Zum ersten Mal machte der Food Truck in Greifenberg Station, und feierte eine gelungene Premiere.

