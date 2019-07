19.07.2019

Grundrauschen im Taubenturm

In Dießen stellen an diesem Wochenende sechs Künstler aus. Bei der Vernissage haben sie einiges zu sagen

Während Künstler oft lieber ihre Werke als sich selbst befragt sehen und ihre diesbezügliche Einsilbigkeit von Kunst-Betrachtern längst nicht mehr nur als Grobheit oder Arroganz dem Publikum gegenüber verstanden wird, sondern als Ermunterung, sich selbst „ein Bild zu machen“, erlebten Besucher einer Vernissage in Dießen nun das genaue Gegenteil: sechs gesprächsbereite und zu detaillierten Erklärungen ihrer Arbeiten bestens aufgelegte Kunst-Schaffende – und in der gebotenen Ausführlichkeit fast schon wieder zu viel des Guten.

Ganz ohne Einführung vor allem in den musikalischen Teil der mit „Grundrauschen“ betitelten, aktuellen Ausstellung im Taubenturm wäre der Auftritt der Akkordeonistin Annette Rießner allerdings nicht zu verstehen gewesen; standen doch ihre kurzen Kompositionen nicht für sich allein, sondern als jeweils drittes Glied eingebunden in die Abfolge einander anstoßender und sich wechselseitig bedingender Äußerungen in einem künstlerischen Gemeinschaftsprojekt. Daran beteiligt waren neben Annette Rießner Nuë Ammann sowie die Malerin Annunciata Foresti, Sabine Jakobs, Fotografie, die Holzbildhauerin Sylvia Meier und der Webdesigner und -artist Elias Naphausen.

Wie eine Bildpartitur mit in Leserichtung verlaufenden, teils locker angeordneten, teils kumulierenden Farbeinträgen hat Annunciata Foresti die beiden von ihr ausgewählten Klangdateien malerisch umgesetzt - und coram publico dazu die Kommentierung in Annette Rießners „ihr zuliebe tonalem“ F(oresti)-Dur erhalten. Musikalisches Äquivalent zu Nuë Ammanns intuitiv erarbeiteten Wasserfall-Objekten, eine in Auswahl, Einsatz und Bearbeitung des Materials wunderbar feinsinnige, künstlerische Anverwandlung ihrer wasserreichen Wahlheimat in fünf Papier- und einer Segeltuchfahne, wurde Johann Sebastian Bachs c-Moll- Präludium.

Spielerisch im Umgang mit deren Inhalten sind auch Rießners Tonschöpfungen zu Sabine Jakobs’ Fotografien und Sylvia Meiers holzbildhauerischen Arbeiten. Einmal mit dem Grundprinzip vertraut, können sich auch hier Besucher durchaus ihr eigenes „Bild machen“. (ink)

„Grundrauschen“ im Dießener Taubenturm ist geöffnet am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

