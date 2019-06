vor 20 Min.

Gute Leistungen

Jugend musiziert

Das Luxusprädikat „Bundessieger“ konnte heuer zwar keiner der vier Solisten/Ensembles aus unserer Region von der Saale an den Lech entführen. Mit den hervorragenden und angemessenen Bewertungen beim 56. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle dürfte der musikalische Nachwuchs aber dennoch zufrieden sein.

Spitzenreiterin – zum wiederholten Mal – ist Esther Steinmeier aus Denklingen. Die 15-Jährige hatte sich in Violoncello solo (AG IV) und Klavier-Kammermusik (AG III) bis zur höchsten Stufe des musikalischen Nachwuchswettbewerbs durchgespielt. Das erfreuliche Ergebnis in Halle war für sie ein erster Preis (24 von 25 möglichen Punkten) in der Kategorie Klavier-Kammermusik (AG III), den sie gemeinsam mit Maya Wichert (Violine, Gröbenzell) und Sonja Uhlmann (Klavier, München) erspielte. Esther Steinmeiers Vortrag in der Kategorie Violoncello solo, AG IV, wurde mit 23 Punkten belohnt, was einen zweiten Preis bedeutet.

Luna und Mara Backes, Amrei und Felicie Fichtl, Mirja Baier, Daniela Christina Janker und Antonia Krug hatten sich vor einigen Monaten zu einem besonderen Ensemble „Alte Musik“ zusammengefunden und mehrfach die Jury überzeugt. Sie durften mit vielen Blockflöten und einer Gambe ebenfalls nach Halle reisen. Zurück kommt das Septett mit 20 Punkten, die einen dritten Preis bedeuten. Für das noch sehr junge Gitarrenduo Kilian Kopp und Oscar Rehm bedeutete der Bundeswettbewerb eine ganz neue Erfahrung. Die beiden hatten offensichtlich Freude am Auftritt, lächelten sich während des Vorspiels immer wieder an. Dieses Vorspiel wertete die gestrenge Jury als „sehr guten Erfolg“ (19 Punkte).

Der musikalische Weg, der für einige junge Künstler erst in Halle endete, war ein längerer. 22 Solisten und zwölf Ensembles zwischen zwei und sechs Mitgliedern aus Stadt und Landkreis Landsberg hatten sich monatelang auf den Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ vorbereitet und ihr Können Anfang Februar, beim in Landsberg durchgeführten Regionalwettbewerb Landsberg-Schongau, erstmals öffentlich präsentiert. Dank hervorragender Leistungen war die Reise für sechs Solisten und fünf Ensembles hier noch nicht zu Ende, sie durften beim Landeswettbewerb Bayern in Hof erneut vorspielen und sich von fachkundigen Juroren bewerten lassen. Und auch hier zeigten die jugendlichen Musiker Klasse. Eine Solistin und drei Ensembles qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb, der höchsten Stufe des musikalischen Nachwuchstests. (löbh)

