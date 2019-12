vor 55 Min.

Hagel: So schlimm sind die Folgen für die Wälder

Plus Das Unwetter am Pfingstmontag hat auch in manchen Wäldern im südlichen Landkreis schwere Schäden hinterlassen. Was Waldbesitzer jetzt wissen müssen.

Von Romi Löbhard

Am Pfingstmontag richtete ein Hagelsturm im südlichen Landkreis bis zum Ammersee beträchtliche Schäden an – und das nicht nur an Häusern und Fahrzeugen. In den Wäldern hat das Unwetter ebenfalls enormen Schaden angerichtet. Das zuständige Forstrevier Ammersee hat vor Kurzem Betroffene zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Denn es drohen weitere Schäden, wenn nicht gehandelt wird.

Vor Ort erläuterten Förster Erwin Schmid, Frederik Birkmeier von der Waldbesitzervereinigung und Friedrich Wendorff vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Möglichkeiten, wie mit Schäden an verschiedenen Baumarten umzugehen ist. Jüngere Bestände haben laut Schmid den Hagel besser überstanden. Die gezeigten vielen Einschläge am Stämmchen eines zwei Meter hohen Ahorns werden laut Fachmann bis in ein paar Jahren geschlossen sein. Schlecht sei allerdings, dass der Spitzentrieb abgeschlagen ist. Es entstehe wahrscheinlich eine Mehrfachkrone. Der Förster Erwin Schmid (links), Frederik Birkmeier von der Waldbesitzervereinigung und Friedrich Weindorff (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zeigten in einem Waldstück bei Lengenfeld, welche Schäden das Hagelunwetter vom Pfingstmontag an den Bäumen anrichtete. Bild: Christian Rudnik Schäden bei 40 Jahre alten Fichten seien irreparabel. An diesen schlug der Hagel teilweise große Rindenflächen weg. Die Folge ist starker Harzfluss. „Der Fichtenbock, ein großer Käfer, frisst sich hinein, der Baum sollte umgeschnitten werden“, empfahlen die Fachleute. Werde das nicht getan, dann sei im kommenden Jahr mit starkem Borkenkäferbefall zu rechnen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Noch übler habe es Kiefern getroffen. In den Borkenwunden haben sich Insekten eingenistet und Pilze brächten der Kiefer den Tod, hieß es. Auch in diesem Fall sei Umschneiden die einzige Möglichkeit. Nach vorsichtigen Schätzungen geht Erwin Schmid von 30 bis 50 Hektar (vor allem im Bereich Hagenheim/Hofstetten/Lengenfeld) aus, auf denen sich die Bäume nicht mehr erholen werden. Massive Schäden gebe es nicht nur an den Westseiten der Forste, sondern auch im Inneren der Waldflächen. Gut überstanden – dank starker Borke und dem Johannistrieb, das ist ein Zweittrieb Ende Juni – habe die Eiche das Unwetter. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Hagel am Pfingstmontag: 17 Bilder Heftiger Hagel fegt über den halben Landkreis Bild: Julian Leitenstorfer Als Maßnahmen schlugen die Fachberater vor, das Frühjahr abzuwarten und den Austrieb der geschädigten Bestände zu beobachten. Eventuell sei ein Kahlschlag die beste Möglichkeit. Bei der Wiederaufforstung, mit der nicht zu lang gewartet werden sollte, empfahl Schmid „eine ordentliche Mischung heimischer Baumarten“. Vorhandene naturverjüngte Fichten könnten stehen bleiben und sollten mit robusten Baumarten ergänzt werden. Um den Schaden bei zukünftigen Unwettern einzugrenzen, sei regelmäßiges Durchforsten von großer Wichtigkeit. „Wenn die Fichte zwei oder drei Meter hoch ist“, so der Revierleiter, sollte das erste Mal durchgeforstet werden.“ Die Arbeit sei im fünfjährigen Turnus zu wiederholen. Es müsse erreicht werden, dass die Hälfte des Stamms beastet ist, das bürge für eine größere Standfestigkeit. Die Äste böten gleichzeitig Schutz vor Hageleinschlägen. Generelles Ziel sei Mischwald, erklärten die Fachleute. Ohne das Zutun des Menschen würden im Landkreis Mischwälder mit einem hohen Buchenanteil dominieren. Lesen Sie dazu auch:Wie die Landsberger gegen die Hagelsturm-Schäden ankämpfen

