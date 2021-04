Herrsching: Polizei schnappt ganze Gruppe mutmaßlicher Sprayer

In Herrsching können mehrere Sprayer der Polizei entwischen, doch dann wird in Steinebach am Wörthsee eine weitere Schmiererei entdeckt.

Gleich eine ganze Gruppe mutmaßlicher Graffiti-Sprayer hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag am S-Bahnhof in Steinebach am Wörthsee feststellen können. Die Sache kam nach Mitteilung der Herrschinger Polizei ins Laufen, als gegen 22.30 Uhr Mitarbeiter der DB-Sicherheit über Notruf mitteilten, dass sie soeben drei Personen beim Besprühen einer abgestellten S-Bahn in Herrsching beobachten konnten.

Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen mit Beamten der Bundes- und Landespolizei sowie einem Hubschrauber der Bundespolizei blieb jedoch ohne Erfolg. Auf der S-Bahn wurde eine Fläche von etwa achteinhalb Quadratmetern mit diversen Tags wie „SMOG“, „TWR“ und „TWS“ besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 375 Euro geschätzt.

Die Jugendlichen versuchen zunächst zu flüchten

Etwa zwei Stunden später, gegen 0.30 Uhr, stellte eine Streife der Bundespolizei fest, dass das Wartehäuschen und der Fahrkartenautomat am S-Bahnhof in Steinebach am Wörthsee beschmiert wurde. Eine Gruppe von sechs bis acht Personen, die sich am S-Bahnhof aufhielt, flüchtete beim Anblick der Polizeistreife, berichtet die Herrschinger Inspektion. Alle Personen waren dunkel gekleidet und führten Rucksäcke mit sich. Eine der Personen konnte gestellt werden, kurz darauf kamen zwei weitere zurück und noch während der polizeilichen Maßnahmen gesellten sich weitere Jugendliche hinzu. Diese widersprachen, die kontrollierten Jugendlichen zu kennen, aber dass das Gegenteil der Fall war, ließ ihr Verhalten doch eindeutig zu erkennen, so die Polizei weiter. Einer der jungen Männer trat aggressiv und provokant gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten auf, weshalb er kurzzeitig gefesselt werden musste.

Bei den Jugendlichen wurde ein Permanentmarker, passend zum beschmierten Fahrkartenautomat, aufgefunden. Besonders auffällig waren zudem Farbanhaftungen an Händen, Jacken und Hosen einiger Jugendlicher. Belastend kam noch hinzu, dass die Mitarbeiter der DB Sicherheit einen Teil der Jugendlichen als mögliche Täter vom S-Bahnhof in Herrsching wiedererkannten.

Auch ein Diensthund der Polizei ist im Einsatz

Auch in Steinebach wurde ein Hubschrauber der Bundespolizei zur Unterstützung der Fahndung eingesetzt. Weiter beteiligt waren ein Diensthund und mehrere Streifen der Bundespolizei und der Landespolizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Bei den tatverdächtigen Jugendlichen handelt es sich um sieben 17- und 18-jährige junge Männer aus Gilching, Weßling und Feldafing, davon sechs deutsche und ein kroatischer Staatsangehöriger. Teilweise seien sie polizeilich bereits bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizei geführt, die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (lt)

