Rentnerin stellt Einbrecher in Herrsching

Am helllichten Tag ist ein 36-Jähriger in eine Wohnung in Herrsching eingebrochen. Die 65 Jahre alte Bewohnern verfolgt den Flüchtenden und erhält dabei Hilfe von Passanten.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Einbruch am Samstag gegen 13.15 Uhr in Herrsching. Der Tatverdächtige stieg durch das offen stehende Schlafzimmerfenster in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und das, obwohl die 65-jährige Bewohnerin zu Hause war. Als diese in ihr Schlafzimmer gehen wollte, konnte sie die Türe nicht öffnen und bemerkte zudem, dass sich jemand im Schlafzimmer aufhielt. Sie wollte deshalb außen um das Haus gehen und ins Schlafzimmer sehen, als sie den Tatverdächtigen zu Fuß flüchten sah. Sie nahm die Verfolgung auf und bat Passanten um Hilfe, die dann die Polizei verständigten und ebenfalls die Verfolgung aufnahmen.

Goldschmuck im Wert von 2000 Euro

Der Täter hatte wohl nicht mit so viel Zivilcourage gerechnet. Weitere Passanten verfolgten den Flüchtigen, bis er schließlich durch eine hinzugekommene Polizeistreife festgenommen werden konnte. Neben dem Täter konnte auch die Beute, Goldschmuck im Wert von etwa 2000 Euro aufgegriffen werden. Gegen den 36-Jährigen aus München wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Haftantrag gestellt.

