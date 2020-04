vor 34 Min.

Hilferuf aus Kaufering für die Ärmsten der Armen

Rolf Bader schreibt an die Bundeskanzlerin. Was er von Angela Merkel fordert

Seinen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel betitelt Rolf Bader aus Kaufering als „Aufschrei und Hilferuf für die Ärmsten der Armen“. Afrika drohen Millionen Tote, weil der Kontinent keine flächendeckende medizinische Gesundheitsversorgung allgemein und besonders im Krisenfall sicherstellen kann, schreibt er in seinem Oster-Aufruf. Darin fordert Bader den sofortigen Einsatz von Rüstungsgeldern zur Bewältigung der Pandemie weltweit und eine Milliarden-Soforthilfe für Afrika.

Rolf Bader, ehemaliger Geschäftsführer der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) und Sprecher der Landsberger IPPNW-Gruppe, fordert die Bundeskanzlerin in seinem Schreiben auf, alle Rüstungsprojekte und den Rüstungsexport zu stoppen. „Ergreifen Sie die Initiative und laden Sie ein zu einer Konferenz der Staatengemeinschaft mit dem Ziel, über konkrete Abrüstungsmaßnahmen Mittel freizusetzen, um den durch die Pandemie besonders betroffenen Ärmsten der Armen zu helfen. Tragen Sie mit dazu bei, dass die menschenverachtende Rüstungsspirale gestoppt wird.“ Der Landsberger IPPNW-Gruppe gehören Ärzte und Menschen anderer Professionen aus den Regionen Landsberg, Fürstenfeldbruck, Kaufbeuren und Weilheim/Schongau an. (lt)

