Hofstetten: Kommt ein Tempolimit in der Hagenheimer Straße?

Plus Auf der Hagenheimer Straße will die Gemeinde Hofstetten das Tempolimit auf 70 Stundenkilometer beschränken. Jetzt liegt das Ergebnis einer Ortsbesichtigung vor.

Die Gemeinde Hofstetten würde auf der Hagenheimer Straße in Hofstetten gerne Maßnahmen ergreifen, damit der Verkehr auf der Kreisstraße langsamer fährt. Zu diesem Thema fand deswegen eine Begehung mit der Polizei Landsberg und Vertretern des Landratsamts statt. Das Ergebnis wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.