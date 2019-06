00:34 Uhr

Holz, Papier und Hanf

Thomas Mogendorf und Klaus Mumm stellen gemeinsam in der Säulenhalle aus

Thomas Mogendorf malt, Klaus Mumm ist Bildhauer, beide sind Jahrgang 1957, beide leben in dem gleichen kleinen Dorf im Ostallgäu, und das seit über 30 Jahren. Beide „zugereist“, in unterschiedlichen Lebenswelten beheimatet, hat es lange gedauert, bis der Zufall sie vor etwa einem Jahr zusammenführte. Da hatte Mogendorf die Säulenhalle bereits für die aktuelle Ausstellung reserviert und nun stellt er gemeinsam mit Klaus Mumm dort aus.

Mogendorfs Werdegang führte vom Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft im Rahmen eines Praktikums in den Malersaal des Bonner Theaters, und wenig später in den Malervorstand des Theaters in Hildesheim. Mit Mitte zwanzig war er bereits gefragter Maler für Bühnenbilder. Erst vor etwa fünf Jahren begann er mit freien Arbeiten. „Begonnen hatte das mit dem Kauf einer alten, abgegriffenen Bibel aus dem 17. oder 18. Jahrhundert“, erzählt Mogendorf. Er reißt und schneidet Formen und Schnipsel und collagiert diese zu mehr oder weniger gegenständlichen Objekten auf der zuvor malerisch bearbeiteten Leinwand.

Dass hier Textfetzen, Papierränder zum Einsatz kommen, erkennt der Betrachter aber erst bei genauem Hinsehen. In einer neueren Werkgruppe arbeitet Mogendorf mit Hanf, der nass in nass wieder auf vorbereiteten Untergrund aufgebracht und dort geformt wird. Auch hier entsteht der Eindruck einer Theaterbühne, auf der aber nicht Kulissen, sondern Menschen in Beziehung oder Beziehungslosigkeit die Bühne beherrschen. Die neuesten Arbeiten aus der Serie „Rheingold“ dagegen deuten den Weg in die Gegenstandslosigkeit an, zwingen den Hanf scheinbar nicht mehr in gewollte Form, sondern geben ihm Raum zur Entfaltung.

Die Arbeiten von Klaus Mumm sind stiller, aber kraftvoll und raumgreifend. Der Ausstellungsflyer zeigt auf programmatische Weise eine Skulpturengruppe im Wald: Mumms Arbeiten sind häufig auch für den Außenraum konzipiert, am liebsten sieht er sie mitten in der Natur oder im urbanen Umfeld.

In der Säulenhalle zeigt er frühe Objekte, aus den 1980er-Jahren, Anfang 1990er-Jahren. Nur wenige tragen wirkliche Titel: Die meisten heißen einfach wie der Baum, aus dem sie stammen: Esche, Linde, Kirsche. Das ist konsequent, weil der Baum in Mumms Arbeiten meist auch Baum bleibt, mit sparsamen Mitteln, manchmal mit der Kettensäge, oder aber mit der Axt formt er diesen Stamm und seine Oberflächen, indem er etwas wegnimmt, ihn aber noch sichtbar lässt.

Wiederkehrendes Thema in seinen Arbeiten ist das „Spalten“, am deutlichsten bei der größten Plastik: Mit Keilen spaltete er einen mächtigen Stamm der Länge nach und stellte die beiden Hälften mit geringem Abstand und leicht versetzt wieder auf. Während der enge, fast schon intime „Zwischenraum“ geprägt ist vom fasrigen Auseinanderbrechen, ist der Stamm selber behutsam entrindet, weiß lasiert.

Klaus Mumm, Sohn eines Architekten, ist mit Kunst und Gestaltung seit seiner Kindheit befasst. Er besuchte die Fachhochschule für Gestaltung, bevor er sich als Bildhauer selbstständig machte. (lt)

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 23. Juni, unter der Woche zwischen 15 und 21 Uhr, am Wochenende von 13 bis 21 Uhr zu sehen. Sie endet mit einer Finissage ab 17 Uhr, bei der die Künstler anwesend sein werden.

