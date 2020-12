vor 33 Min.

Hübschenried: Ein Hof, auf dem immer Neues ausprobiert wird

Georg Hammerl leitet das Staatsgut in Achselschwang ist damit auch für den Betrieb in Hübschenried verantwortlich. Heute werden Rinder gehalten, früher auch Pferde.

Hübschenried bei Dießen wird vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1815 gehört das Gut hoch über dem Ammersee dem Staat. Bullen aus den USA durften auch schon ran.

An der Straße von Entraching Richtung Dießen liegt auf einer Anhöhe hoch über dem Ammersee das Gut Hübschenried. Der Name verwundert nicht, denn es handelt sich um eine außergewöhnlich schöne und idyllische Lage mit Blick über den See. An einer kleinen Obstplantage vorbei fährt man auf die Gutsanlage zu. Das Haupthaus ist umgeben von verschiedenen Stallungen. Dazu kommen Gebäude, die in den 1920er- und 1950er-Jahren für die dort arbeitenden Familien erbaut wurden. Sogar über einen eigenen Postkasten verfügt das Gut. Hübschenried ist heute ein Versuchsbetrieb für Jungrinder mit 148 Hektar Grünland.

1270 wurde das Gut erstmals erwähnt – als „Halbhof Hübschenriede“ des Klosters Wessobrunn. Es folgte eine wechselvolle Geschichte: Ab 1388 war das Gut mehrere Hundert Jahre im Besitz des Klosters Dießen. 1803 dann die Säkularisation und 1815 der Ankauf durch das Königreich Bayern. 1830 wurden die Höfe Hübschenried, das nicht weit entfernte Engenried, Westerschondorf und Achselschwang zusammengelegt – auch heute bilden sie wieder eine Einheit unter dem Dach der Bayerischen Staatsgüter. Georg Hammerl hat die Gesamtleitung für die Güter seit 2012, der Verwalter für Hübschenried ist seit 1995 Michael Scheidler.

Das Gut Hübschenried von oben. Bild: Julian Leitenstorfer

Von 1960 bis 1995 war Theo Schwaiger der Gutsverwalter von Hübschenried, Engenried und Romenthal, das zeitweise auch dazugehörte. Er lebte mit Frau und drei Söhnen auf dem Gut und könnte ein dickes Buch über diese Zeit schreiben. 1960 gab es auf Hübschenried noch Milchwirtschaft. „Etwa 70 bis 80 Kühe, aber auch Pferde spielten eine große Rolle. Von Achselschwang haben wir Fohlen zur Aufzucht bekommen“, erzählt Theo Schwaiger.

In Engenried war die Schweinezucht mit etwa 150 Tieren. Wegen der Einzelhoflage habe man Engenried zur ersten Hybridzuchtstätte Bayerns mit bis zu zwölf verschiedenen Schweinerassen auserkoren, was weltweit Aufmerksamkeit fand. Der 89-jährige Theo Schwaiger weiß noch jede Einzelheit, kann sein damaliges Personal aufzählen: Um die 20 Beschäftigte seien es immer gewesen – Versuchstechniker, Wirtschafterin, Schweinemeisterin, Gespannführer, Unter- und Obermelker. „Dazu kamen Lehrlinge und Praktikanten aus elf Ländern, von Japan bis Kanada“, so Schwaiger. Der ehemalige Verwalter erzählt von Apollo-Trocknung, einer Solartrockenanlage, verschiedenen Rinderrassen und vom ersten Stahlsilo, das 1962 aus den USA in riesigen Holzkisten nach Utting und von dort mit einem Bagger nach Hübschenried geliefert wurde.

Anfang der 1970er-Jahre kamen sieben Bullen aus den USA, „um das Braunvieh mit amerikanischem Blut zu kreuzen“. 1989 wurde im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms als Lehrbeispiel die erste Windschutzhecke angelegt, die heute groß und sehenswert ist.

Das Gut hat eine bewegte Geschichte

Zurück zur wechselvollen Geschichte: 1936 kam Gut Romenthal als Nebenbetrieb dazu und 1937 wurden Hübschenried, Engenried und Romenthal von Achselschwang ausgegliedert und als selbstständiges Staatsgut dem Reichnährstand unterstellt, der ständischen Organisation der Agrarwirtschaft im Nationalsozialismus. 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, übernahm kurzzeitig die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) und brachte auf Hübschenried „Displaced Persons“ (verschleppte und deportierte Menschen) unter. „Damals wurden hier junge jüdische Bürger in der Landwirtschaft ausgebildet, sie wanderten später nach Israel aus“, weiß Theo Schwaiger.

Die Pferdezucht spielte früher auf den Staatsgütern eine wichtige Rolle - auch in Hübschenried. Bild: Staatsgut Hübschenried

1956 wurde Hübschenried erneut dem Staatsgut Achselschwang zugeschlagen. Ein weiterer Meilenstein war 1979 der Umbau des Kuhstalls in einen Anbindestall mit Gitterrost für Fütterungsversuche. Das ist heute Geschichte: 2005 wurde für die Jungviehaufzucht umgebaut und „wir orientieren uns jetzt an ökologischer Landwirtschaft“, erklärt Georg Hammerl. 200 Jungtiere verschiedener Rassen können sich dort frei bewegen und auf die Weide, wann immer sie wollen. Die Schweinezucht in Engenried wurde 2008 aufgegeben, dort befindet sich heute ein Holzhandel. Romenthal wurde 2007 verkauft.

Nach Hübschenried führen immer wieder Exkursionen

Die einzelnen Betriebe arbeiten sowohl im Versuchs- als auch im Bildungswesen überbetrieblich zusammen. Besonderes Augenmerk wird auf die Aspekte Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz, Artenschutz/Biodiversität und Nachhaltigkeit gelegt. Es gibt sowohl Grundlehrgänge als auch Weiterbildungsangebote für Profis, etwa Spezialkurse zur Digitalisierung oder Nährstoffoptimierung. Die Lehrgänge finden in Achselschwang statt, Hübschenried ist immer wieder Schauplatz von Exkursionen.

„Früher war es hier wie in einem kleinen Dorf, heute leben und arbeiten auf dem Gut aber auch noch zehn Parteien“, zählt Georg Hammerl zusammen. In den 1970er-Jahren sei viel Technik ausprobiert worden, heute sei das etwas weniger der Fall, „derzeit probieren wir einen Saugroboter aus, der den Stall selbstständig ausmistet“. Ein weiteres großes Projekt ist eine Versuchseinrichtung zur Futtertrocknung für Heumilch, „die ist deutschlandweit meines Wissens einmalig“, so Georg Hammerl.

Groß gefeiert werden kann das Jubiläum nicht

Untersucht wird die ökonomische und ökologische Effizienz; der Versuch läuft noch bis 2021. Die Tiere bekommen im Sommer keine vergorenen Futtermittel (Silage), sondern fressen Gräser und Kräuter auf der Weide, im Winter bekommen sie das Heu zur Grassilage dazu. „Das Heu aus der Trocknung ist vor allem auch das Leckerli für die Kälber und in besonderen Fällen bei großen Tieren – um die Kalbung“, so Verwalter Michael Scheidler. Bei Hübschenried gibt es außerdem eine Energieholzplantage, um Hackschnitzel für die Heizung von Achselschwang herzustellen.

Das 750. Jubiläum fällt ins Corona-Jahr. Eine große Feier musste daher leider ausfallen. „Aber im Sommer hat es eine kleine interne Betriebsfeier gegeben, streng nach Hygiene-Auflagen“, so Georg Hammerl.

