B17: Große Kontrollaktion der Polizei bei Hurlach

Hunderte Autofahrer werden auf der B17 bei Hurlach von der Polizei kontrolliert. Es werden einige Verstöße festgestellt.

Eine groß angelegte Kontrollaktion der Polizei hat es am Dienstagnachmittag auf der B17 bei Hurlach in Richtung Landsberg gegeben. Hierzu wurde die Geschwindigkeit in dem Bereich der Kontrollstelle reduziert und die Fahrbahn auf eine Spur verengt. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden Fahrzeuge und Fahrzeuginsassen ganzheitlich überprüft. Die Kontrolle dauerte rund vier Stunden an.

Dabei wurden rund 150 Fahrzeuge und 200 Personen einer Kontrolle unterzogen. Neben Fahndungsausschreibungen und Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden auch mehrere Straftaten, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, geahndet, so die Polizei. (lt)

