Mit einem Ständchen fängt beim Iglinger Männerchor alles an

Plus Der Männerchor in Igling besteht seit über 30 Jahren. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie treffen das Ensemble schwer.

Alles begann bei Bernhard Lang, als der Schmiedemeister 1985 seinen 50. Geburtstag feierte. Einige sangesfreudige Männer kamen während der Vorbereitungen auf die geniale Idee, dem beliebten Jubilar Bernhard Lang ein Ständchen darzubringen. Bei diesem einen Ständchen blieb es nicht, es war der Anfang des Männerchors Igling.