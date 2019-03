vor 17 Min.

Im Ampermoos dürfen Biber nicht mehr gejagt werden

Die Gemeinde Eching befürchtet Probleme für einige landwirtschaftliche Flächen, die an das Naturschutzgebiet angrenzen. Warum der Biber Wiesen und Äcker gefährdet.

Von Dieter Schöndorfer

Die Gemeinde Eching darf im Naturschutzgebiet Ampermoos keine Biber mehr jagen. Ein entsprechender Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde sorgt derzeit vor allem in der Landwirtschaft, die dort umliegende Flächen bewirtschaftet und auch im Ampermoos teilweise betreut, für Gesprächsstoff. Denn diese überflutet der Biber immer wieder gerne durch seine Bauaktivitäten. Biberdämme dürfen dagegen entfernt werden. Jetzt will die Gemeinde einen Eilantrag an die Behörde stellen, da sie durchaus weitreichende Konsequenzen durch diese Entscheidung auf sich zukommen sieht.

Unter besonderem Schutz

Wie geht man richtig mit geschützten Tieren und Pflanzen um? Vor diese Frage sieht sich nämlich seit Jahren die Gemeinde Eching gestellt, wenn es um das nahe Ramsargebiet Ampermoos geht. Ramsargebiet bezeichnet Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung und unterliegt damit einem besonderen Umgang und einem besonderen Schutz. Dieser Umgang wird aber aus Sicht der Gemeinde durch einen aktuellen Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Landsberg erschwert. Der besagt nämlich, dass derzeit bis zum 16. Juli Biberdämme aus dem Gebiet nicht entfernt werden dürfen. Auch die „Entnahmeerlaubnis“, also die Jagd auf Biber, die zuvor seit 2016 erlaubt war, ist nicht mehr gestattet.

Das Problem dabei ist aber: Die fleißigen Baumeister auf vier Beinen sorgen mit ihren Aktivitäten dafür, dass die Wiesen im Ampermoos und drumherum oft unter Wasser gesetzt werden. Paul Roming, Landwirt und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Eching: „Der Biber staut und staut.“ Dadurch sind diese Flächen aber wiederum nicht mehr mit landwirtschaftlichen Maschinen befahrbar.

Gefahr für umliegende Flächen

Davon überzeugte sich auch eine Delegation der Naturschutzbehörde, der Jagdgenossenschaft Eching und Gemeindevertretern im November vergangenen Jahres. Dabei sei laut Landratsamt festgestellt worden, dass durch Biberdämme Gräben aufgestaut werden und deshalb „eine Vernässungsgefahr für die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen besteht“, wie der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, auf LT-Anfrage erklärt.

Betroffen sind von den Biberdämmen Brunnwiesgraben, Gemeindewiesgraben und Mooswiesengraben. Die haben aber neben der Streuwiesenentwässerung hauptsächlich die Aufgabe, das Dränwasser aus den landwirtschaftlichen Flächen – Wasser also, das in Dränagen gesammelt wurde – westlich des Ampermooses durchzuleiten. In den Gemeindewiesgraben wird zudem ein Teil der Ortsentwässerung eingeleitet.

Doch nicht nur die Landwirtschaft leide laut Wolfgang Müller unter der Staunässe, sondern auch ökologisch wertvolle Pfeifengrasstreuwiesen und Sukzessionsflächen mit vielen gefährdeten beziehungsweise vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tierarten. Dort wird der Vogelschutz unter anderem für Wiesenbrüter, wie den streng geschützten Brachvogel, sehr hoch geschrieben.

Biber ist schwer zu fangen

Daher gebe es zwei Szenarien, um einer Überflutung der Wiesen zu verhindern: Einmal den Biber entfernen und zum anderen die Dämme beseitigen, dass das Wasser wieder frei fließen kann. Für Ersteres sieht die Naturschutzbehörde derzeit keinen Anlass. Das liegt daran, dass in den zurückliegenden drei Jahren trotz Genehmigung von der Gemeinde nur zwei Tiere entnommen wurden. Bürgermeister Siegfried Luge: „Es ist nicht einfach, den Biber zu erwischen.“ Zwar habe sich die Gemeinde eine Lebendfalle zugelegt, der erwünschte Erfolg blieb jedoch aus. Außerdem, so Luge, habe die Erfahrung gezeigt, dass frei werdende Reviere von anderen Bibern umgehend wieder besetzt werden. Das sei oft nur eine Frage von Tagen. Daher sieht die Behörde auch keine Notwendigkeit und untersagt die Jagd.

Paul Roming kann die geringen Entnahmezahlen von zwei Tieren erklären: „Wir hatten in den drei Jahren ein Problem mit dem Handling.“ Die Jagd sei verpachtet gewesen, der Biber gelte nicht als jagdbares Wild. Inzwischen hätten einige Mitglieder der Jagdgenossenschaft selbst einen entsprechenden Kurs zur Biberjagd gemacht. Aber nach Beendigung des Kurses hätte bereits wieder die Schonzeit begonnen. So habe sich alles hingezogen und die Entnahmezahlen seien hinter den Erwartungen geblieben.

Kommt schweres Gerät zum Einsatz?

Was die Behörde erlaubt, die Beseitigung der Biberdämme, um einen besseren Abfluss zu gewährleisten, habe den Nachteil, dass es von Hand nur unter großen Anstrengungen zu leisten ist. Paul Roming: „Das Material wird vom Biber so verkeilt, dass es kaum zu entfernen ist.“ Also müsste schweres Gerät zum Einsatz kommen, mit dem man aber nicht durch die nassen Wiesen anfahren kann.

Derzeit liegt laut Bürgermeister Siegfried Luge ein Entwurf für einen Eilantrag beim Anwalt zur Prüfung. Sobald er freigegeben ist, will er ihn in den Gemeinderat zur Beratung bringen.

