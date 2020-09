11:08 Uhr

In Landsberg fehlen noch Schulweghelfer

Plus Damit der Weg in den Unterricht sicher ist, sind in Landsberg Schülerlotsen im Einsatz. Doch es könnten noch mehr sein. Wie die Polizei den Start der Erstklässler begleitet.

Von Thomas Wunder

In diesen Tagen gehen viele Eltern von Erstklässlern mit ihren Kindern den Schulweg ab. So soll der Nachwuchs die Gefahren des Wegs richtig einschätzen können. Dort, wo Straßen überquert werden müssen, gilt es besonders aufzupassen. Dass an solchen Gefahrenpunkten nichts passiert, dafür sind die Schulweghelfer da. Doch in Landsberg gibt es noch immer zu wenige dieser freiwilligen Helfer.

Im vergangenen Schuljahr haben sich in Landsberg an die 160 Frauen und Männer in der Regel ein Mal in der Woche für eine halbe Stunde für die Sicherheit der Kinder engagiert. Nun haben viele Eltern ihren Dienst beendet, deren Kinder im kommenden Schuljahr in die fünfte Klasse kommen. Die Corona-Krise erschwert die Suche nach neuen Mitstreitern. Denn zu den Eltern der Erstklässler war es für die Koordinatoren der Schulweghelfer schwer, Kontakt aufzunehmen. In den Jahren zuvor durften die Koordinatoren bei den Infoabenden zur Einschulung die ehrenamtliche Tätigkeit des Schulweghelfers kurz vorstellen. Doch die Infoabende haben heuer aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattgefunden.

Sechs neue Freiwillige gefunden

Tina Hiebler koordiniert die Schulweghelfer der Grundschule in der Katharinenvorstadt. Damit alle Übergänge jeden Tag mit einer Person besetzt sind, benötigt sie rund 40 Schulweghelfer. Allein am Schongauer Dreieck seien es 20 Frauen und Männer, die die Kinder sicher über die Straße geleiten. Doch die Realität sah zuletzt anders aus. Teilweise standen die wenigen Helfer jede Woche an den Übergängen. Etwas Entspannung haben ein Aufruf der Stadt und die Berichterstattung unserer Zeitung gebracht.

Wie Tina Hiebler sagt, haben sich sechs neue Freiwillige für den Schulweghelfer-Dienst beworben. Alles Personen, die keine Kinder mehr an einer Schule haben. Einige von ihnen, würden gar nicht im Umkreis der Grundschule in der Katharinenvorstadt wohnen. Doch weil die Übergänge am Schongauer Dreieck zu den gefährlichsten im Stadtgebiet zählen, würden die Neuen vorerst dort eingesetzt.

Tina Hiebler hofft, dass mit Beginn des Schuljahres noch einige Freiwillige oder Eltern von Erstklässlern dazustoßen. Zwar habe man am Ende des Schuljahres an der Schule Flyer verteilt und Eltern angeschrieben, doch spätestens bei den Elternabenden wolle man noch einmal die Werbetrommel rühren. „Die persönliche Ansprache ist da oft wirkungsvoller“, so Hiebler.

Am Schongauer Dreieck in Landsberg müssen die Schulweghelfer mehrere Übergänge im Blick haben. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

In der Regel gilt es für die Schulweghelfer die Zeit von 7.30 bis 8 Uhr abzudecken. Gesucht werden Erwachsene, Eltern und Großeltern, die diese Aufgabe für das neue Schuljahr wahrnehmen möchten. Die praktische Ausbildung zum Schülerlotsen erfolgt durch die Verkehrserzieher der Landsberger Polizei. Der nächste Infoabend dazu findet am Mittwoch, 9. September, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Sportzentrums statt. Dort informiert die Polizei über die Aufgaben der Schulweghelfer, was sie dürfen, und was nicht.

Einen sicheren Schulweg zu gewährleisten und die Kinder zu unterstützen, damit sie sich möglichst sicher im Straßenverkehr bewegen können, ist laut Polizei eine Aufgabe, bei der neben allen Verkehrsteilnehmern auch Eltern, Schule und Sicherheitsbehörden gleichermaßen gefordert sind. Die Polizei wird deshalb auch dieses Jahr wieder insbesondere im Schulumfeld verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. So werde vom 8. bis 11. September ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht legen.

Die Polizei kontrolliert zum Schulanfang

Schwerpunktmäßig fänden diese Kontrollen im unmittelbaren Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen zu den relevanten Zeiten statt. Im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ werden Polizeibeamte bis Ende September an Schulwegen unterwegs sein, um die Einhaltung der Verkehrsregeln sowohl im fließenden wie auch im ruhenden Verkehr zu überwachen.

Diese Tipps hat die Polizei für Eltern von Schulkindern:

Helle, gut sichtbare, am besten mit reflektierenden Materialien ausgestattete Kleidung und Schulranzen verbessern die Erkennbarkeit der Kinder wesentlich.



Der Schulweg sollte schon vor dem ersten Schultag mit den Kindern wiederholt geübt werden.



„Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der sicherste!“. Die Stadt bietet online einen Schulwegplan an, mit dessen Hilfe die sicherste Variante mit Querungshilfen wie Fußgängerampeln oder Zebrastreifen ausgewählt werden kann.



Zeigen Sie Ihrem Kind das richtige Verhalten beim Überqueren einer Straße und weisen Sie es auf mögliche Gefahrenquellen hin.



Das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen an Schulbushaltestellen sollte mit den Kindern besprochen und geübt werden.



Folgende Hinweise gibt die Polizei Verkehrsteilnehmern:

Kinder genießen besonderen Schutz im Straßenverkehr.

Kinder sind klein und sehen nicht über geparkte Autos hinweg.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, weswegen immer mit unerwartetem Verhalten zu rechnen ist.

Fahren Sie besonders in Wohngebieten,auf Schulwegen , an Haltestellen und rund um Schulen und Kindergärten langsam.Es gilt die Devise: Zum Schutz unserer Kinder runter vom Gas und jederzeit bremsbereit sein.

Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer zur Schrittgeschwindigkeit an Schulbushaltestellen.

Geben Sie als Fußgänger oder Radfahrer den Kindern ein gutes Vorbild. Falsche Verhaltensweisen werden von Kindern schnell übernommen.

Wer sich für die Tätigkeit als Schulweghelfer interessiert, kann sich bei der Schule im jeweiligen Stadtteil oder beim Schulamt der Stadt unter Telefon 08191/128-130 melden.

