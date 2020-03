In Landsberg gibt es weiße Rosen für die stillen Mahner gegen Rechts

Plus Der Protest der Initiative „Landsberg bleibt bunt“ neben dem samstäglichen AfD-Stand auf dem Hauptplatz erhält viel Zuspruch. Auch die OB-Kandidaten erweisen den Aktivisten ihre Ehre. Gegen einen Stadtrat wird Anzeige erstattet.

„Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.“ Aussagen wie diese von Mitarbeitern und Funktionären der AfD sind es, die eine Gruppe unterschiedlicher Menschen dazu bringt, jeden Samstag während des Kommunalwahlkampfs auf dem Landsberger Hauptplatz genau gegenüber vom Stand der AfD Stellung zu beziehen. Ruhig stehen sie da, halten nur die DIN-A4 großen, laminierten Zettel hoch. Darauf werden der eingangs genannte Satz und weitere menschenverachtende Sätze verschiedener AfD-Politiker zitiert. Diesen Samstag kam zum stillen Protest noch eine weitere spontane Aktion hinzu. Und gegen einen Landsberger Stadtrat wurde anschließend Anzeige erstattet.

Einer Mahnwache gleich wollen sie nicht – wie die Parteien und ihre OB-Kandidaten bei ihren samstäglichen Wahlwerbeaktivitäten ein paar Schritte weiter – aktiv auf die Menschen zugehen, sondern alleine durch die Ungeheuerlichkeit der Aussagen auf die Gesinnung der rechten Partei aufmerksam machen und Flagge zeigen für ein buntes Landsberg.

Eine lose Vereinigung für eine tolerante Stadt

Der Name „Landsberg bleibt bunt“ tauchte das erste Mal im Spätsommer 2018 auf, als Beatrix von Storch im Sportzentrum sprach und sich draußen eine große Menschenmenge versammelt hatte, um gegen rechtes Gedankengut zu demonstrieren. Der Spruch stand auf einem der Banner und fungierte fortan als Motto für eine lose Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern für ein tolerante Stadt.

Es gibt einen „harten Kern“ von rund zehn Leuten zwischen 16 und 40 Jahren. Zurzeit wird überlegt, einen Verein zu gründen, allerdings müssten dann alle Gründungsmitglieder mit Namen genannt werden, was auch in unserem Landkreis, so erzählt eine der Verantwortlichen, nicht ungefährlich sei. Wer in der Flüchtlings- oder Asylhilfe engagiert sei, bekomme nicht selten rassistischen „Gegenwind“ zu spüren, von wüsten Beschimpfungen, über Beleidigungen und Sachbeschädigungen.

15 Minuten später reumütig zurückgekehrt

Mittlerweile stehen 20 Menschen auf dem Platz. Immer wieder halten Passanten an, schnappen sich spontan eines der Schilder und stellen sich für ein Weile dazu. Die Aktion bekommt viel Zuspruch von den Passanten. Auch ein 76-jähriger Schwiftinger hat die Aktion zufällig bei seinem wöchentlichen Markteinkauf bemerkt und den jungen Menschen gleich zu ihrem Engagement gratuliert. Nein, nein, er habe zu tun, müsse einkaufen, er wolle sich nicht dazustellen, so sei sein erster Impuls gewesen, erzählt er. 15 Minuten später sei er reumütig zurückgekehrt, er habe sich über sich selbst geärgert und erkannt, wie wichtig es in den heutigen Zeiten sei, Position zu beziehen. Seitdem steht auch er jeden Samstag von 10.30 bis 14 Uhr mit bei der Gruppe.

Mitglieder der Stadtjugendkapelle brachten den ansonsten stillen Protest gegen rechtes Gedankengut vor dem AfD-Wahlstand am Hauptplatz zum Klingen. Bild: Julian Leitenstorfer

Plötzlich ein Tusch. Auf die spontane Initiative von Steffen Schmidt-Hug von der Landsberger Mitte defilieren Mitglieder der Stadtjugendkapelle an den überraschten „Landsberg bleibt bunt“-Aktivisten vorbei. Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) sowie die OB-Kandidaten Moritz Hartmann (Grüne), Felix Bredschneijder (SPD) und Doris Baumgartl (UBV) und einige ihrer Anhänger haben sich zusammengetan, um jedem einzelnen der Gruppe eine weiße Rose zu überreichen und für ihr Engagement zu danken.

Mit AfD-Zitaten auf laminierten Papierbögen demonstrieren samstags Aktivisten von "Landsberg bleibt bunt" gegen rechtsextremes Gedankengut. Bild: Julian Leitenstorfer

Am AfD-Stand gegenüber ist es an diesem kalten Samstagvormittag ruhig, kaum jemand möchte sich mit den drei Wahlkämpfern unterhalten. „In der Öffentlichkeit traut sich kaum jemand, sich zur AfD zu bekennen“, vermutete eine der Aktivistinnen. Trotzdem hat die AfD bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Landsberg 8,9 Prozent der Stimmen erhalten.

Anzeige gegen Grünen-Stadtrat Jost Handtrack

Auch Stadtrat Jost Handtrack (Grüne) hatte sich beim Anti-AfD-Protest beteiligt. Am späten Nachmittag berichtete er, dass die Polizei bei ihm angerufen und ihm mitgeteilt habe, dass die AfD-Kreisvorsitzende Edeltraud Schwarz Anzeige gegen ihn erstattet habe, weil er ein verfassungswidriges Zeichen verwendet habe. Handtrack hatte ein Pappschild mit der Aufschrift "Hirne einschalten, Rassismus ausschalten" gehalten, auf das Doppel-s in "Rassismus" in Form von SS-Runen geschrieben ist. Er habe dem Polizisten erklärt, dass er die SS-Runen in einem negativen Zusammenhang verwendet habe und keine Gleichsetzung von AfD und SS beabsichtigt habe, teilte Handtrack weiter mit. Die Verwendung von SS-Runen steht unter Strafe, dies gelte jedoch in der Regel nicht, wenn dies in einem sogenannten Anti-Kontext geschehe, hieß es dazu von der Landsberger Polizei. Die Anzeige werde nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.