vor 46 Min.

In diesem Landsberger Lokal dreht sich alles um die Nudel

Die Macher des Kartoffelwerks in Landsberg haben ein neues Projekt. Wie Blanka Salzinger mit ihrem Nudelwerk die Räume in der VR-Bank Landsberg-Ammersee in der Fußgängerzone gestalten will.

Von Silke Feltes

Die Kohlenhydrate haben es ihr angetan. Erst Kartoffeln, jetzt Nudeln. Eben alles, was glücklich macht, sagt Blanka Salzinger. Jetzt hat sie ihr neues kulinarisches Projekt eröffnet: das Nudelwerk. Wer auf dem Hellmairplatz steht, kann sich nun entweder Richtung Osten wenden, dann erwarten ihn Kartoffelpizza, Gnocchi, Ofenkartoffeln und Kartoffelspätzle. Oder man läuft ein paar Schritte Richtung Westen, durchquert genau gegenüber zunächst den Vorraum der VR-Bank Landsberg-Ammersee und betritt dann das neue Nudel-Restaurant der gelernten Restaurantfachfrau Blanka Salzinger.

Die Räume gelten, weil versteckt, als schwierig zu bespielen. Ein Gastronom nach dem anderen hat sich dort vergeblich versucht. Das schreckt die 53-jährige Erpftingerin keinesfalls: denn „mit dem richtigen, weil stimmigen Konzept und einem exzellenten Produkt“, glaubt sie, die Landsberger überzeugen zu können. „Ich möchte beweisen, dass auch diese Räumlichkeiten gut gehen können.“ Der kleine Laden ist geschmackvoll eingerichtet: Wo man hinschaut, entdeckt man Nudeln. Tagliatelle als Deko um die Kerzen. Maccaroni als Strohhalme auf dem Tisch und natürlich Nudelbilder an den Wänden.

Ihr „Schätzchen“ ist eine Nudelmaschine aus Italien

Unten im Keller steht „mein Schätzchen“, die italienische Nudelmaschine, Marke Bottene, mit vielen unterschiedlichen Matrizen aus Messing. „Nudeln machen ist Meditation“, schwärmt Salzinger, „da kommen mir unglaublich viele Ideen, die ich hier noch umsetzen möchte.“ Neue Rezeptideen etwa oder ein „Dämmerschoppen“, den es ab März jeden zweiten Donnerstagabend geben wird. Die Mutter zweier erwachsener Töchter (eine davon, Stefanie, leitet nun das Kartoffelwerk) strotzt vor Energie.

Die Chefin liebt es klein und familiär. Alles, von der Nudel bis zur Salatsoße, wird bei ihr frisch zubereitet. Das Hartweizenmehl liefert eine Mühle aus Buchloe, Eier kommen bei ihr nicht in den Teig, dafür gerne mal Rote Bete oder Spinat. „Meine Küche ist zwar italienisch inspiriert, aber es wird auch viele Aufläufe und beispielsweise schwäbische Nudelgerichte geben.“ Blanka Salzinger ist gebürtige Tschechin, „auch so ein Kartoffelland“, und lebt seit mehr als 30 Jahren in Erpfting.

Bild: Thorsten Jordan

Als ihre beiden Töchter noch klein waren, schulte sie um zur Bürokauffrau, „ich wollte einfach wissen, was noch so alles in meinem Kopf steckt und da habe ich noch mal zwei Jahre die Schulbank gedrückt.“ Ihr Traum war allerdings immer „was Kleines, Eigenes zu führen.“ Und mit dem ihr eigenen Mut ging sie auch den Schritt vom Angestelltendasein in die Selbstständigkeit und eröffnete im März 2018 das Kartoffelwerk. „Man darf nie aufhören zu lernen und etwas zu wagen“, sagt sie, lacht und schiebt hinterher, „aber mir geht schon ganz schön die Düse.“

Die Familie steht voll und ganz hinter ihr, beide Töchter helfen mit und Ehemann Markus würde, so sagt die Chefin, „alles für seine Mädels tun“ und steht ihr als „heimlicher Hausmeister“ trotz eigenen Jobs immer tatkräftig zur Seite.

Es gibt auch Nudeln und Soßen zum Mitnehmen

Vorne wird es ein Verkaufsregal mit frischen Nudeln und portionierten Soßen geben, denn „wer es mittags nicht schafft, kann sich was für abends nach Hause mitnehmen“. Wochenkarte, Selbstbedienung, kleine Brauereiprodukte aus der Flasche, „die Nachhaltigkeit hat auch bei uns Einzug gehalten“. Für Veranstaltungen kann nach wie vor – in Absprache mit der Bank – der Altstadtsaal genutzt werden.

Geöffnet hat das Nudelwerk vorerst montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr. Zu finden ist es in der Ludwigstraße in der Landsberger Altstadt.

