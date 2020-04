13:51 Uhr

Infektambulanz in Landsberg nimmt den Betrieb auf

Am 6. April nimmt in Landsberg die neue Infektambulanz ihren Betrieb auf.

Um Hausärzte und die Notaufnahme zu entlasten, gibt es in Landsberg eine neue Infektambulanz. Wer dort behandelt wird und was Patienten wissen müssen.

Das Landratsamt Landsberg hat zusammen mit dem Ärztlichen Kreisverband (Dr. Hans-Joachim Baumgartl) und dem Versorgungsarzt Dr. Markus Hüttl eine neue Infektambulanz auf die Beine gestellt. Diese neue Einrichtung hat den Zweck, infektiöse Patientenströme zu kanalisieren und die Notaufnahme am Klinikum und vor allem auch die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Eingerichtet wird die Infektambulanz im Gebäude des kbo-Heckscher-Klinikums in der Bürgermeister-Dr.-Hartmann Straße 52 in Landsberg (gegenüber Klinikum).

Der Betrieb startet am Montag, 6. April. Geöffnet ist die Infektambulanz täglich von 8 bis 20 Uhr. Die Terminvereinbarung erfolgt über den Hausarzt. Personen mit respiratorischen Symptomen (Halsschmerzen, Fieber, Atemwegserkrankungen, Husten, starker Schnupfen) wenden sich telefonisch an ihren Hausarzt. Dort wird dann im Bedarfsfall ein Termin bei der Infektambulanz vereinbart.

