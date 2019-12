15:03 Uhr

Inning: Polizei stellt Weihnachtspäckchen zu

Weil ein Paketdienst schludert, bleiben bei Inning drei Päckchen am Straßenrand liegen. Polizisten greifen ein und werden so wohl zu Weihnachtsrettern.

Kurioser Einsatz für die Polizei Herrsching. Im Rahmen einer Streifenfahrt entdeckten zwei Beamte am Dienstag gegen 17 Uhr in der Renkenstraße im Inninger Ortsteil Bachern drei augenscheinlich herrenlose Pakete fest. Diese waren am Straßenrand abgestellt worden. Die Pakete eines großen Onlinehändlers wurden daraufhin sichergestellt. Nachdem sich die Polizisten sicher waren, dass keine Gefahr von den Fundstücken ausgeht, stellten die Beamten die Päckchen den erfreuten Eigentümern zu.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Zustellfahrer die Pakete vermutlich im vorweihnachtlichen Zustellungsstress ausgeladen und beim Weiterfahren versehentlich vergessen hatte. Der Inhalt der Pakete ist der Polizei Herrsching zwar nicht bekannt, aber vielleicht kommen so einige Geschenke rechtzeitig unter den Baum. (lt)

