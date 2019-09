vor 2 Min.

Ist hier eine geeignete Stelle für einen Trinkwasserbrunnen?

Wasserkrise in Landsberg: Jetzt machen sich die Stadtwerke auf die Suche nach neuen Trinkwasserschutzgebieten. An der Erpftinger Straße könnte ein unterirdischer See liegen.

Von Gerald Modlinger

Die Suche nach weiterem Trinkwasser in Landsberg tritt in eine entscheidende Phase: Sowohl zwischen Landsberg und Erpfting als auch bei Pitzling sollen im Oktober Probebohrungen und Pumpversuche stattfinden. Dann soll erkundet werden, wie ergiebig die unterirdischen Wasservorkommen sind. Das haben nach der jüngsten Verwaltungsratssitzung die Vorstände der Stadtwerke, Norbert Köhler und Christof Lange, angekündigt.

Ein Brunnen ist ausgetrocknet

Dass das Wasserproblem auch nach dem in diesem Jahr bislang wieder normaleren Niederschlagsverlauf nicht verschwunden ist, machte Köhler gleich zu Beginn des Pressegesprächs deutlich: „Es herrscht immer noch Wasserkrise. Es hat zwar bisher heuer schon mehr geregnet als im gesamten Jahr zuvor und wir werden wohl im langjährigen Durchschnitt liegen, aber wir kommen von einem absolut niedrigen Niveau. Und es ist jetzt auch wieder der Brunnen Hartmahd II trockengefallen.“ Heuer wurden in Landsberg bis jetzt fast 800 Millimeter Niederschlag gemessen, 2018 waren es im gesamten Jahr 776.

Die Schotterböden der Lechterrassen, auf denen die Stadtwerke den Großteil ihres Wassers fördern, reagieren empfindlich auf Trockenphasen. Diese Böden können das Wasser nicht lange halten. Die Pegel der unterirdischen Flussläufe schwanken dadurch stark. Regnet es länger nicht, sinken sie und weiter oben endende Brunnen fallen trocken. Inzwischen haben die Stadtwerke einen weiteren unterirdischen Wasserstrom verfolgen können, der von Südsüdwest in Richtung Lech fließt und an den Hangkanten im Bereich Sportzentrum/Max-Friesenegger-Straße in den Lech abgeleitet wird, erklärte Köhler.

Ist es ein unterirdischer See oder ein Flusslauf?

Innerhalb der bestehenden insgesamt fast 22 Quadratkilometer großen Trinkwasserschutzgebiete werden demnächst beiderseits der Erpftinger Straße Probebohrungen und ein Pumpversuch gemacht. Letzterer soll dann auch klären, ob die dortigen Wasservorkommen nur ein unterirdischer See oder ein Flusslauf sind. Nur im letzteren Fall könnte dort stetig Wasser gefördert werden. Eine Ergiebigkeit von 75 bis 80 Litern pro Sekunde würde etwa den Wasserbedarf der Stadt Landsberg von rund 1,8 Millionen Kubikmetern decken, erklärte Köhler. Allerdings müssen die Stadtwerke Landsberg aufgrund von Lieferverpflichtungen etwa an die Obere Singoldgruppe und durch verschiedene Notverbünde insgesamt noch mehr Wasser fördern. Ergebnisse sollen bis November vorliegen. Was deren Inhalt betrifft, ist Köhler optimistisch: „Ich traue mich zu sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Das geoelektrische Erkundungsverfahren war sehr vielversprechend, jetzt wird verfeinert und das Netz dichter gemacht.“

Pitzling: Ein Brunnen statt einer Quelle

Ein weiteres Trinkwasservorkommen mit zehn bis 15 Sekundenlitern könnte bei Mittelstetten aktiviert werden. Zumindest die Planungen hierfür sollen gemacht werden, so Köhler. Gebaut werden soll auch im Osten im Raum Pitzling. Dort ist vorgesehen, die im Juni nach einem massiven Regenschauer mit Keimen belastete und seither nicht mehr ans Netz genommene Quelle durch einen Brunnen zu ersetzen. Errichtet werden könnte dieser laut Köhler auf der dreieckigen Landwirtschaftsfläche oberhalb des Schlosses, die die Stadt vor ein paar Jahren erworben hat.

Dort befinden sich die Grundwasserströme, die an den Lechhängen austreten. Ein Brunnen sei mit Blick auf die bei extremen Niederschlägen drohenden Verunreinigungen sicherer als Quellfassungen. Zudem stelle ein solcher Brunnenbau keinen so starken Eingriff in einen Naturraum wie den Tuffhängen am Lech dar. Und an einem solchen Grundwasserstrom könne mehr Trinkwasser gefördert werden als durch das Fassen von Quellen, „wenn man es richtig erwischt“, wie Köhler anfügte.

Kommt bald ein richtig großer Verbund?

Daneben beschäftigen sich die Stadtwerke angesichts der letztjährigen Erfahrungen wie viele andere Wasserversorger mit großflächigeren Versorgungsverbünden. So sei Buchloe deswegen nicht nur an Kaufbeuren und die Gennach-Hühnerbach-Gruppe, sondern auch an die Stadt Landsberg herangetreten, erwähnte Köhler. Auch eine Zusammenarbeit mit Kaufering behalte man im Blick. Die teilweise sehr kleinteilige Versorgungsstruktur in Südbayern sei zwar „ein absoluter Vorteil“, betonte Vorstand Christof Lange, „aber wenn sich der Klimawandel verstetigt, ist das auch ein Nachteil“. Im trockeneren Nordbayern gebe es demgegenüber schon lange großräumige Verbünde, die auch aus den südlichen Landesteilen Wasser beziehen.

