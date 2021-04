Ist im Landkreis Landsberg wieder ein Feuerteufel unterwegs?

Am Samstag und Sonntag wird die Feuerwehr nach Geltendorf und Walleshausen zu zwei Bränden im Wald gerufen. Vor gut einem Jahr hat eine Brandserie den Landkreis erschüttert.

Geht im Landkreis wieder ein Feuerteufel um? Es ist noch nicht lange her, als zwei Feuerteufel für Angst und Schrecken sorgten. Zwischen den beiden aktuellen Bränden, die sich an Ostern in Walleshausen und Geltendorf ereignet haben, sieht die Polizei Landsberg bislang aber noch keinen Zusammenhang. Dennoch: „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeihauptmeister Stefan Röck auf LT-Nachfrage.

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, war die Feuerwehr Walleshausen zu einem Brand in Geltendorf gerufen worden. Ein Altholzhaufen hatte, in unmittelbarer Nähe zu einem Bauwagen, Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Die Brandursache ist laut Polizei unbekannt

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Am Sonntag musste die Feuerwehr Walleshausen erneut ausrücken: Gegen 15 Uhr wurde ein Brand in einer Schonung am Waldrand südöstlich der Jahnstraße in Walleshausen gemeldet. Auch hier konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach derzeitigem Sachstand schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

Bislang sieht die Polizei zwischen den beiden Fällen aber keinen Zusammenhang. Aktuell, so Polizeimeister Röck, sei die Waldbrandgefahr extrem hoch. „Da reicht schon eine weggeworfene Kippe.“ Man behalte die Situation aber im Auge. Und Röck erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass vom 1. März bis 31. Oktober das Rauchen im Wald verboten ist.

Feuerteufel verbreiteten im Landkreis Landsberg Angst und Schrecken

Erst im Januar war das Urteil gegen die beiden Feuerteufel gefallen, die den Landkreis mit ihren Bränden von Ende 2019 bis Anfang 2020 in Atem gehalten hatten: Sie hatten zahlreiche Feldscheunen im Landkreis und der Region angezündet (LT berichtete). Schlaflose Nächte hatten damals viele Landwirte zwischen Landsberg und Schongau.

Neun Feldscheunen gingen durch Brandstiftung in Flammen auf. In den Dörfern organisierten Anwohner Nachtwachen. Polizeihubschrauber stiegen auf und suchten nachts mit einer Wärmebildkamera nach Verdächtigen. Wer in der Gegend einen Oldtimer besaß und es für den Winter bei einem Landwirt untergestellt hatte, brachte sein wertvolles Gefährt vorsichtshalber in Sicherheit.

Am 17. Januar 2020 endete der Spuk mit der Festnahme zweier 25 und 26 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Landsberg. Der jüngere, der die Feuer gelegt hat, wie er gestand, wurde vom Landgericht Augsburg zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Mitangeklagte wurde zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. (mm)

