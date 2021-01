Jahreswechsel: Was 2021 bringt, weiß keiner

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger blickt mit gemischten Gefühlen auf ein Silvester, das sich bislang niemand hätte vorstellen können.

Wer erinnert sich noch an den 31. Dezember 1999 beziehungsweise den 1. Januar 2000? Mit vielen Erwartungen begann ein neues Jahrtausend, aber manche fürchteten zwar nicht den Weltuntergang, aber doch den Ausfall von Computern, weil diese mit dem Jahrtausendsprung vielleicht nicht zurechtkommen würden. Es passierte – nichts, zumindest nicht das, was befürchtet worden war.

21 Jahre später ist auch fast gar nichts passiert. Lockdown und Ausgangssperre reduzierten den Spielraum für Geselligkeit und Feiern nahezu auf null. Aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille: deutlich weniger Unfälle, Brände und alkoholbedingte Folgen wie Streitereien, Körperverletzungen oder Führerscheinverluste. Und 2020/21 ist sicher ein Jahreswechsel, der den meisten Menschen intensiver als andere Silvester im Gedächtnis bleiben wird, so wie man sich länger an eine verregnete Hochzeit als eine mit strahlendem Sonnenschein erinnert.

Aber natürlich fehlte auch vieles: Das schöne Gefühl, nicht mehr oder weniger allein, sondern gemeinsam mit Freunden oder mit überraschenden Zufallsbegegnungen auf der Straße oder bei einem Fest gemeinsam in ein neues Jahr zu treten; das besondere Kribbeln mit anderen zu teilen, das entsteht, wenn etwas Gewohntes – das alte Jahr – zu Ende geht, und ein neues Jahr kommt, von dem man noch nicht weiß, was es bringen wird. Wie unsicher die Zukunft ist und dass wir nur wenig davon erahnen können, das haben wir ja gerade in den zurückliegenden Monaten erlebt. Keiner hätte erwartet, dass es einmal einen solchen Jahreswechsel und auch sein solches Weihnachten wie 2020 geben würde.

