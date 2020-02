Jeden Tag schaute er mehrere Stunden Kinderpornos

Plus Er hortete Kinderpornos und teilte sie im Internet: Warum ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Er hat Kinderpornos im Netz weitergereicht und kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Ein 50 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Landsberg musste sich wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften und Besitz in 32 Fällen am gestrigen Mittwoch vor dem Schöffengericht Landsberg verantworten.

Der hauptamtliche Schöffenrichter Alexander Kessler sprach von einer „Riesensauerei“, bei der sogar kleine Kinder als Opfer missbraucht worden seien. Der Angeklagte soll 2015 und 2016 über einen Messengerdienst zahlreiche Video- und Bilddateien mit Kinderpornos an andere Internet-Nutzer weitergegeben haben, so die Anklage. Im Juni 2018 stießen die Ermittler beim Durchsuchen seiner Wohnung schließlich auf über 4900 Bild- sowie etwa 200 Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt. Im Gerichtssaal schämte sich der Mann gestern zutiefst. Er zeigte sich einsichtig und reumütig und wich fast keiner einzigen Frage des Schöffengerichts aus. Die ihm zur Last gelegten Taten räumte er in vollem Umfang ein.

Der Angeklagte gibt an, als Kind selbst missbraucht worden zu sein

Seinen Weg auf die „schiefe Bahn“ beschrieb er wie folgt: Im Alter von 20 Jahren habe er sich erstmals Filme in einer Videothek ausgeliehen. „Normale Filme, keine Pornos“, wie er sagte. Letztere kamen im nächsten Schritt. Dann ging es in Chat-Räume, wo auch Bilder mit sexuellem Inhalt ausgetauscht wurden. 2008 sei bei ihm der erste Computer ins Haus gekommen. Bis zu drei Stunden pro Tag – die Angehörigen wussten bis zur Durchsuchung der Wohnung nichts davon – habe er Pornos geguckt: Zunächst Aufnahmen von Erwachsenen, später von jungen Frauen, dann von Mädchen und letztlich auch von Kindern, die sexuell misshandelt worden seien.

Ihm sei überhaupt „nicht bewusst gewesen, was er damit für einen Missbrauch begangen hat“, erklärte der Angeklagte ziemlich geknickt im Gerichtssaal. Die Antworten, warum der Angeklagte das gemacht habe, überzeugte das Gericht nicht. Denn um Spannung, Stress oder sexuelles Verlangen abbauen zu können, hätte es andere Möglichkeiten gegeben, stellte der Vorsitzende fest. Als seine 28 Jahre alte Partnerin und seine Eltern im Juni 2018 von den Taten erfuhren, habe es großen Ärger gegeben. Sie seien schockiert gewesen. Die Lebensgefährtin habe sich ein paar Tage Bedenkzeit erbeten, ob sie weiter bei ihm bleiben wolle. Das war der Fall. Sie erwartet im April ein Kind vom Angeklagten.

Der 50-Jährige erwartet mit seiner 28-jährigen Partnerin ein Kind

Der Mann war bis vor neun Jahren verheiratet und hat einen 28-jährigen Sohn. Der Angeklagte bemüht sich, ein „neues Leben“ ohne Pornos zu führen. Jedenfalls hat er aus eigenem Antrieb vor eineinhalb Jahren mit einer Sexualtherapie begonnen. Die muss er gemäß dem Urteil weiterführen. Der Mann berichtete, dass er selbst im Alter von sieben Jahren zehn Mal sexuell missbraucht worden sei.

„Was er getan hat, ist von der Menge und vom Inhalt her gewaltig“, befand Schöffenrichter Kessler. Da sich bei dem noch nicht vorbestraften Mann eine positive Sozialprognose abzeichne, erhalte er noch eine Chance. Er erhielt eine zweijährige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss er 2500 Euro Strafe zahlen. Wesentlich härter wäre die Strafe bei Staatsanwältin Yvonne Möller ausgefallen. Sie plädierte für drei Jahre und zwei Monate Haft ohne Bewährung. Verteidiger Vincent Burgert sprach sich hingegen für eine Bewährung bis zu zwei Jahren und für eine Geldstrafe von 2000 Euro aus. Er und der Angeklagte sind mit dem Urteil einverstanden.