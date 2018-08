vor 56 Min.

Junger Mann zieht randalierend durch Dießen

An Fahrzeugen und Blumenkübeln entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht vorerst von 2000 bis 3000 Euro aus.

Von Gerald Modlinger

Offenbar ein junger Mann ist in der Nacht auf Sonntag randalierend durch Dießen gezogen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen meldete, richtete er dabei nach vorläufigen Schätzungen einen Sachschaden von 2000 bis 3000 Euro an. Zunächst beobachtete gegen 1.10 Uhr ein Zeuge, wie ein etwa 20-jähriger Mann südländischer Erscheinung, bekleidet mit hochgekrempelter Hose, hellem Pulli, Kappe und dunklen Schuhen in der Johannisstraße ein geparktes Motorrad und mehrere Blumenkübel umwarf. Die Person ging dann weiter in Richtung Sonnen- und Tiefenbachstraße.

In der Bahnhofstraße wurden zudem mehrere Autos mit eingeklappten beziehungsweise abgetretenen Seitenspiegeln und am Marktplatz ein umgeworfener Roller festgestellt.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 08807/92110.

