Kaltenberg

vor 49 Min.

Bauen in Kaltenberg: Von der Zaunfabrik zum Vorzeigeprojekt?

Plus Das brachliegende Industriegelände in Kaltenberg ist an einen Immobilienentwickler verkauft. Das Unternehmen lädt am Sonntag zu einem „Tag des offenen Zauns“. Was Bürgermeister Robert Sedlmayr an dem Vorhaben gefällt.

Von Gerald Modlinger

In Kaltenberg kündigt sich ein großes Bauprojekt an. Das Gelände der ehemaligen Zaunfabrik ist an das Immobilienunternehmen Euroboden aus Grünwald verkauft worden. Dieses will dort nach eigenen Worten ein „Vorzeigeprojekt“ entwickeln. Mehr darüber wird beim „Tag des offenen Zauns“ am Sonntag, 19. September, zu erfahren sein.

