Kandidatenkür: Die UBV bleibt unter sich

Welche Partei kann nichtöffentlich aufstellen und wer muss es öffentlich tun?

Drei Oberbürgermeisterkandidaten sind in Landsberg schon offiziell nominiert – heute soll der/die vierte Bewerber(in) folgen. Für diesen Tag hat die UBV ihre Nominierungsversammlung angekündigt. Wo und wann sie genau stattfindet, das wissen nur die Mitglieder, die dazu eine Einladung erhalten haben. Über den Verlauf des Abends will die UBV anschließend per Pressemitteilung informieren.

Dass eine Partei oder Wählervereinigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Kandidaten bestimmt, ist zwar eher selten der Fall, aber wahlrechtlich in Ordnung, erklärt Andreas Graf, der Leiter der Abteilung Kreisentwicklung, Gemeinden und Seniorenheime im Landkreis. Es gibt allerdings auch Wählergruppen, die ihre Nominierung öffentlich abhalten müssen.

Im Wahlgesetz wird zwischen „organisierten“ und „nichtorganisierten Wahlvorschlagsträgern“, wie es im Amtsdeutsch heißt, unterschieden. Als organisiert gelten die politischen Parteien und örtliche Wählergemeinschaften, die als Verein eingetragen sind oder zumindest eine Satzung und eine klar bestimmbare Mitgliederschaft haben. Dazu zählt auch die UBV.

Wer an der Aufstellungsversammlung teilnehmen kann, das bestimmten die organisierten Wählergruppen selber, so Graf. Diese Organisationen müssen seinen Worten zufolge lediglich sicherstellen, dass ihre Mitglieder förmlich eingeladen sind und ihre Rechte ausüben können. Eine öffentliche Bekanntmachung sei dazu aber nicht notwendig.

CSU und Grüne hatten in Landsberg ihre Oberbürgermeister- und Stadtratskandidaten vor Kurzem in öffentlichen Versammlungen nominiert, ebenso die SPD ihren OB-Bewerber und die Landsberger Mitte ihre Stadtratskandidaten. Anders die ÖDP: Sie hatte nach ihrer Versammlung über ihre Kandidatenliste per Pressemitteilung berichtet.

Anders als bei den Parteien und Wählervereinigungen in der Stadt sieht es bei den vor allem in ländlichen Gemeinden zahlreichen nichtorganisierten und meist ortsteilbezogenen Wählergemeinschaften aus. Diese sind laut Graf in der Regel keine Vereine und haben weder eine Satzung noch eine klar bestimmbare Mitgliederschaft, sondern ermöglichen jedem Gemeinde- oder Ortsteilbewohner, an der Nominierung von Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten mitzuwirken. Weil sich die Anhängerschaft nicht klar abgrenzen lässt, müsse in einer Art und Weise eingeladen werden, „die geeignet ist, alle Anhänger zu erreichen“, sagt Andreas Graf. Das könne beispielsweise durch eine Veranstaltungsankündigung in der Zeitung oder durch Aushänge im Dorf geschehen.

Wie eine solche Anhängerschaft einer nichtorganisierten Wählergruppe abzugrenzen ist, könne in der Praxis jedoch manchmal zu Problemen führen. Denn grundsätzlich gelte, dass ein Gemeindebürger nur bei einer Aufstellungsversammlung mitstimmen dürfe, erklärt Graf, aber: „Das Problem entsteht, wenn ein Bürgermeisterkandidat, der in einer ersten Aufstellungsversammlung unterlegen ist, mit seinen Anhängern zur nächsten Versammlung kommt.“

Zwar sollten Wahlleiter darauf hinweisen, dass jemand, der bereits woanders abgestimmt habe, dieses kein zweites Mal tun solle. Aber es bestehe auch das Recht, bei einer weiteren Versammlung mitzuwirken, wenn jemand zuvor „mit seinen Vorstellungen nicht durchgekommen ist“, wie es Graf formuliert. Allerdings stelle sich die Frage, unter welchen Umständen eine solche Tatsache vorliege. (ger)