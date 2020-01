Kann man in Kaufering bald Wasserstoff tanken?

Plus In Kaufering soll eine Wasserstofftankstelle errichtet werden. Welche Hürden es noch gibt und warum das Projekt auch eine Chance für die Fuchstalbahn ist.

In Kaufering können Züge, Lastwagen und Autos möglicherweise bald Wasserstoff tanken. Der Landtagsabgeordnete Alex Dorow ( CSU) hat die Marktgemeinde als Standort für eine Wasserstofftankstelle vorgeschlagen. Bis es so weit ist, müssen aber noch einige offene Fragen geklärt werden, informiert Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD).

„Die ersten Planungen sind schon zwei Jahre alt. Die habe ich als Leiter der Vergabestelle der Stadt Landsberg begonnen. Die Kreisstadt und der Landkreis sind ebenfalls in das Projekt eingebunden. Jetzt steht erst einmal eine Machbarkeitsstudie an“, sagt Salzberger auf Nachfrage. Darin sollen Themen wie die Standortfrage, Nutzungsmöglichkeiten und die beste Fördervariante noch einmal detaillierter untersucht werden, so der Bürgermeister.

Machbarkeitsstudie soll im Oktober vorliegen

Thomas Salzberger rechnet damit, dass sie Ergebnisse der Studie im Oktober diesen Jahres vorliegen werden. Dass Alex Dorow jetzt vorgeschlagen hat, Kaufering als Standort ins vom Freistaat aufgelegte Wasserstoffprogramm aufzunehmen, freut Salzberger. „Wir sind für jede Unterstützung dankbar.“

Entstehen soll die Tankstelle nach derzeitigem Stand am Kauferinger Bahnhof, damit neben den Autos von Privatleuten auch Busse und Züge dort tanken können. In der Schweiz seien bereits deutlich mehr Züge mit Wasserstoff als Kraftstoff unterwegs, als in Deutschland, sagt Salzberger. Den Standort am Bahnhof hält er auch wegen der kurzen Wege zu B17 und A96 für gut geeignet. Um den Ausbau der Infrastruktur kümmert sich das Konsortium H2-Mobility, dem unter anderem die Konzerne Shell, Total und Linde angehören. Eingebunden sind in das Projekt laut Salzberger auch der ADAC und vier Automobilhersteller. Große Firmen in der Region hätten bereits Interesse an einem solchen Angebot signalisiert, sagt er.

Tankstelle kostet 1,4 Millionen Euro

Die Installation der Tankstelle würde allerdings erst einmal eine erhebliche Investitionssumme bedeuten. „Mit etwa 1,4 Millionen Euro ist zu rechnen. Bei einer bereits realisierten Wasserstofftankstelle in Passau hat der Freistaat allerdings fast alle Kosten übernommen“, sagt Salzberger. Mit welchen Fördergeldern Kaufering rechnen könne, sei noch unklar.

Noch steckt das Betanken von Autos mit Wasserstoff in den Kinderschuhen. Laut dem Konsortium, das sich um die Infrastruktur kümmert, sollen es Mitte diesen Jahres 100 Tankstellen sein. In Bayern wurde Anfang des Jahres am Autobahnkreuz Biebelried im Landkreis Kitzingen die 17. eingeweiht.

Eine Chance für die Fuchstalbahn

Der Freistaat fördert laut Alex Dorow die ersten 100 Tankstellen im Freistaat. Auch deswegen sei es wichtig, dass Kaufering diese Chance schnell ergreife. „Das Thema ist sicher auch mit Blick auf die Reaktivierung der Fuchstalbahn interessant. Eine Elektrifizierung der Strecke ist zu teuer und deswegen unrealistisch. Wasserstoffzüge sind eine interessante Alternative.“ Seit längerem gibt es Bemühungen, die Bahnstrecke zwischen Landsberg und Schongau für den Personenverkehr zu reaktivieren.

Noch ist Wasserstoff relativ teuer. Axel Pommeränke, Pressesprecher des Mineralölkonzerns Shell, beziffert die Kosten auf Nachfrage unserer Zeitung auf 9,50 Euro je Kilogramm. Damit komme man etwa 100 Kilometer weit. Aktuell gibt es laut dem Pressesprecher etwa 600 Fahrzeuge in Deutschland, die Wasserstoff tanken.



