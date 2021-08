Bahnhof Kaufering: Mann verletzt junge Frau schwer

Am Parkplatz des Kauferinger Bahnhofs verletzt ein Mann eine 25-Jährige schwer. Jetzt ist er auf der Flucht.

Nach einer körperliche Auseinandersetzung auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof in Kaufering sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei meldet, kam es am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz des Bahnhofes in Kaufering zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde eine 25-jährige Frau schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der tatverdächtige Mann ist derzeit flüchtig, teilt die Polizei mit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen seien bislang negativ verlaufen. (lt)

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zum Tathergang übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise, die mit dem oben geschilderten Vorfall in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

