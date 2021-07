Entsteht ein Bildungscampus für Kaufering?

Plus Ein Stadtplaner untersucht für den Markt Kaufering wie viele Betreuungsplätze für Kinder unter zehn Jahren perspektivisch benötigt werden und gibt Handlungsempfehlungen.

Betreuungsplätze für Kinder sind in Kaufering knapp. Die Marktgemeinde greift jetzt schon auf Container zurück, um den Bedarf zu decken (LT berichtete). Im Marktgemeinderat hat nun der Geograf und Stadtplaner Dr. Volker Salm aus München sein Gutachten vorgestellt und aufgezeigt, dass die Kapazitäten deutlich erhöht werden müssen. In seine Prognose hat er ein großes Baugebiet bereits eingerechnet, und macht einen Lösungsvorschlag.