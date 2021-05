Kaufering

Hitlergruß bei Corona-Demo: Kauferinger Arzt muss vor Gericht

Plus Der Kauferinger Rolf Kron soll auf einer Corona-Kundgebung in Lindau den Hitlergruß gezeigt haben. Nun wird es für ihn ernst. Was sein Anwalt zu den Vorwürfen sagt.

Von Dominik Stenzel

In der Corona-Krise erlangte der Kauferinger Arzt Rolf Kron weit über die Grenzen des Landkreises hinaus Bekanntheit. Wegen des Vorwurfs des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen ihn. Bei einer Kundgebung in Lindau im Oktober soll der heute 58-Jährige außerdem den Hitlergruß gezeigt haben. Dafür muss sich der Mediziner bald vor Gericht verantworten, wie das LT erfahren hat.

