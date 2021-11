Kaufering: Radfahrer übersieht Auto und stürzt

Ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer aus Kaufering übersieht ein Auto, stürzt und verletzt sich.

Weil ein 70-jähriger Fahrradfahrer am Samstag, gegen 9.10 Uhr, in Kaufering beim Einbiegen von der Dr.-Gerbl-Straße in die Bayernstraße ein Auto übersah, kam es zum Unfall. Wie die Polizei mitteilt, erfasste das Auto den Hinterreifen des Fahrrads. Dadurch stürzt der Mann und bricht sich das Bein. (lt)

