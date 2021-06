Kaufering: Spaziergänger füttern Schafbock zu Tode

Plus Eine Schafhalterin aus Kaufering verliert mehrere Tiere, weil Spaziergänger sie falsch gefüttert haben. Jetzt startet sie einen Appell.

Schafhalterin Natalie Crljenkovic aus Kaufering ist ratlos und verzweifelt, weil zum wiederholten Mal einer ihrer Böcke gestorben ist, nachdem vorbeikommende Spaziergänger Futter für die Tiere dabei hatten und über den Zaun warfen. Das Tier verendete qualvoll. Was sie alles schon versucht hat, um das Füttern zu verhindern und wieso Brot und Semmeln so gefährlich sind, erklärt sie auf Nachfrage des LT.