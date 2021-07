Sorge ums Trinkwasser in Kaufering

Das Trinkwasser und der Flächenverbrauch beschäftigen den Kauferinger Marktgemeinderat. Der zuständige Referent äußert seine Sorgen.

Zehn Minuten können schon mal sehr lang werden, wie sich in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Kaufering zeigte. So viel Zeit war jeweils veranschlagt für die beiden Referenten, die über ihre Arbeit informierten. Johann Drexl ( CSU), Kreisobmann des Bauernverbands und Referent für Landwirtschaft, Forsten und Wasserschutz im Marktgemeinderat, hatte allerdings so viel zu berichten, dass er deutlich mehr Zeit benötigte. Ihn treiben vor allem die Themen Flächenverbrauch und Trinkwasser um.

Johann Drexl sieht Ansiedlung von Steico in Penzing kritisch

Drexl blickte mit Sorge auf den Flächenfraß durch Ansiedlungen von Firmen. „Wir verlieren immer mehr gute Böden. In den vergangenen 35 Jahren haben wir insgesamt 4000 Hektar an landwirtschaftlicher Fläche verloren im Kreis Landsberg“, sagte er und äußerte sich skeptisch zur geplanten Ansiedlung der Firma Steico auf Ackerflächen auf Penzinger Flur.

Auch bei einem anderen Penzinger Großprojekt müsse man genau hinsehen, forderte er. „Bei allem, was auf dem Fliegerhorst derzeit im Gespräch ist an Ansiedlungen, fragt man sich, ob sie mit der vorhandenen Fläche überhaupt hinkommen.“ Wie berichtet, ist in der Diskussion, dass der Chiphersteller Intel dort eine Fabrik baut. Auch der ADAC hat Interesse, das Areal zu nutzen, und auch Wohnbebauung und andere Ideen stehen im Raum.

Johann Drexl

Mit Blick auf Kaufering sei es sehr wichtig, die „hochwertigen Anbauflächen östlich des Lechs“ zu schützen, so Drexl. Der Fliegerhorst spiele ebenfalls eine Rolle bei der Frage, woher Kaufering zukünftig sein Wasser bekomme und welche Auswirkungen die geplanten Ansiedlungen für den Markt haben könnten. „Wir müssen schauen, wohin wir unser Trinkwasserschutzgebiet erweitern können. Vielleicht ist dann auch ein Teil der Start- und Landebahn des Fliegerhorsts mit drin“, , sagte Johann Drexl, auch mit Blick auf das geplante Baugebiet Lechfeldwiesen V mit 170 Wohnungen in Kaufering.

Wie die Marktgemeinde Kaufering auf Nachfrage des LT informiert, wurden im vergangenen Jahr mehr als 517.000 Kubikmeter Wasser an Privathaushalte, Unternehmen und Landwirte verkauft. Die größte Menge wurde demnach in den vergangenen Jahren im Jahr 2018 verkauft. Da waren es rund 10.000 Kubikmeter mehr.

Music Night in Kaufering fällt heuer aus

Für Thomas Harbich (CSU), Referent für kulturelle Angelegenheiten, war es keine Herausforderung, die vorgegebene Zeit einzuhalten, gab es doch coronabedingt wenig zu berichten. Die Bilderausstellung im Rathaus werde bis August verlängert, sagte er. Ausfallen wird hingegen die angedachte Music Night, bei der Rock, Rap und elektronische Musik gespielt werden sollten. „Wir hoffen, die Veranstaltung ab 2022 dann jährlich durchführen zu können.“ Harbich informierte zudem, dass auf der Internetseite der Gemeinde eine eigene Rubrik für Kulturveranstaltungen eingerichtet werden soll.