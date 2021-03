10:08 Uhr

Kaufering: Streit zwischen Autofahrerin und Fußgänger eskaliert

In Kaufering ist am Donnerstag der Streit zwischen einer Autofahrerin und einem

In Kaufering ist am Donnerstagvormittag ein Streit zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, war eine 23 Jahre alte Frau aus dem Bereich Buchloe in der Kolpingstraße unterwegs und wollte dann links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen. Ein 66-jähriger Fußgänger überquerte in diesem Augenblick den Fußgängerweg, der über die Einfahrt des Parkplatzes verlief. Die Autofahrerin und der Fußgänger gerieten daraufhin in Streit. Die Frau zeigte dem Mann dann laut Polizei den Mittelfinger.

Der Mann beschädigte daraufhin den Wagen der Frau. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Beide Konfliktparteien müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen. (lt)

