Kauferinger Rathaus: Darum geht Rainer Biedermann

Die Nachricht hat viele überrascht und gleich für Gerüchte gesorgt. Rainer Biedermann, Geschäftsstellenleiter der Marktgemeinde Kaufering, hört Ende August auf. Geht er wegen des Wirbels um den Rücktritt von Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler? Bewirbt er sich vielleicht selbst um das Amt des Rathauschefs? Der 49-Jährige, der mit seiner Familie in Kaufering lebt, kennt die Gerüchte. Doch da sei nichts dran. Dem LT verrät er, wohin sein beruflicher Weg führt.

Rainer Biedermann wird ab 1. September als Stadtbaumeister in Stadtbergen bei Augsburg tätig sein. Vor zwei Wochen hat Rainer Biedermann die Stellvertreterinnen von Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) über seine Entscheidung informiert. „Überraschend, aber nachvollziehbar“ sei der Schritt des Verwaltungschefs, sagen Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel (GAL) und Dritte Bürgermeisterin Gabriele Hunger (CSU). Man wolle ihm keine Steine in den Weg legen, auch wenn mit Rainer Biedermann ein rechtlich versierter und stets loyaler Geschäftsstellenleiter die Marktgemeinde verlasse.

Zwölf Jahre lang leitete er die Geschäftsstelle in Penzing

Biedermann selbst sagt, er habe für sich entschieden, etwas Neues zu machen. Er habe Lust auf eine neue Aufgabe verspürt und das richtige Alter dazu. Fast genau sechs Jahre war er Geschäftsstellenleiter in Kaufering, zuvor, von 2001 bis 2013, war er Verwaltungschef in Penzing. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung in einem neuen Aufgabenfeld als Leiter der Bauverwaltung in Stadtbergen. Dort könne er einen Gestaltungsprozess aktiv auf den Weg bringen und ein Konzept für die nächsten 20 Jahre erarbeiten, wie sich Stadtbergen entwickeln soll. „Das lag mir immer schon gut. Mich reizt es, etwas zu gestalten“, erinnert sich Biedermann an seine Zeit in Penzing, wo er auch für das Bauamt verantwortlich war.

Biedermanns Lebensmittelpunkt wird Kaufering bleiben. Dort lebt der 49-Jährige mit seiner Frau und den beiden Töchtern (19 und 17 Jahre alt). Am 2. September werde er seine neue Stelle antreten. Bis dahin will er in Kaufering ein gut bestelltes Feld hinterlassen. Unter anderem gilt es ja, eine Bürgermeisterwahl vorzubereiten. Wie berichtet, befindet die amtierende Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler seit Monaten im Krankenstand. Auf eigenen Wunsch hin gibt Wagener-Bühler, die im Frühjahr 2018 ins Amt gewählt worden war, ihren Posten ab. Ein Nachfolger wird am 6. Oktober gewählt.

Bislang gibt es noch keine Bewerber

Die Entscheidung der amtierenden Bürgermeisterin habe seinen Wechsel nach Stadtbergen nicht beeinflusst. Er habe die Stelle ins Auge gefasst, bevor Bärbel Wagener-Bühler ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte. „Meine Entscheidung ist lange gereift“, sagt der 49-Jährige. Wer Bürgermeister ist, spiele für ihn aber sowieso keine Rolle. Unabhängig von der Person sei er immer loyal gewesen.

Und wie geht es in Kaufering jetzt weiter? Bis Ende des Monats können sich Personen mit entsprechender Qualifikation auf die Stelle des Verwaltungschefs bewerben. Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel ist zuversichtlich, dass es genügend Bewerber geben wird. Der oder die neue Geschäftsstellenleiter/in soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Dienst antreten. So steht es auch in der Stellenausschreibung. Die Auswahl sollen mehrere Personen treffen. Neben den beiden Bürgermeisterinnen auch Rainer Biedermann sowie Vertreter des Personalrats und der Fraktionen im Marktgemeinderat. „Noch haben wir keinen Bewerber“, sagt Rainer Biedermann auf Nachfrage unserer Zeitung.

