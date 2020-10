vor 28 Min.

Kauferinger Spitzenpolitiker Heißler tritt überraschend zurück

Plus Der Kauferinger Grünen-Politiker Dr. Patrick Heißler tritt aus dem Marktgemeinderat zurück. 2019 kandidierte er noch als Bürgermeister.

Von Dominic Wimmer

Politische Überraschung in Kaufering: Der Grünen-Marktgemeinderat Dr. Patrick Heißler ist am Mittwochabend zurückgetreten. Der frühere Bürgermeisterkandidat beendet damit seine politische Karriere. Sein Nachfolger im Gemeinderat der zweitgrößten Landkreisgemeinde ist ein alter Bekannter.

„Das Leben ist ein stetiger Wandel und ständige Veränderung. Das konnten wir alle in den letzten Monaten erleben, als sich durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie viele Lebensumstände änderten, die wir als bestehend betrachtet hatten“, so Heißler in der Marktgemeinderatssitzung zu seinem Rücktritt. Bei der Kommunalwahl 2014 sei er angetreten, mit dem Anspruch Verantwortung für Kaufering zu übernehmen, Dinge zu verändern und Kauferings Zukunft mitzugestalten. „In zwei Kommunalwahlen haben mir Kauferings Bürger dazu ihr Vertrauen ausgesprochen. Ich möchte mich hierfür noch einmal herzlich bedanken.“

Zwei zufriedene Kandidaten: Dr. Patrick Heißler (links) gratuliert Thomas Salzberger. Der Kandidat der SPD setzte sich im September 2019 mit 55,4 Prozent der Stimmen bei der Wahl zum Kauferinger Bürgermeister durch. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Wie Heißler betonte, habe ihm die Arbeit im Marktgemeinderat sehr viel Freude bereitet. „Mit vielen von euch durfte ich bewegte Jahre mit intensiven, teilweise kontroversen Diskussionen erleben, die dazu führten, dass viele Vorhaben und Beschlüsse vertagt wurden und dennoch haben wir schlussendlich gemeinsam vieles auf den Weg gebracht“, sagte der promovierte Physiker, der im Landkreis bei einem großen Klebstoffhersteller arbeitet und sich nun offenbar weiterbildet. „Mein Anspruch als beständiger, verlässlicher Part bleibt dabei bestehen, als Familienvater, Arbeitnehmer und auch als Gemeinderat, aber auch in meiner neuen Rolle als Student. Da es für mich unmöglich ist, die Aufgaben in all diesen Lebensbereichen pflichtbewusst zu erfüllen, lege ich mein Mandat als Marktgemeinderat nun nieder“, erklärte der gebürtige Augsburger.

Der 38-Jährige ist Vater von drei Töchtern und lebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Kaufering. 2014 kam er erstmals in den Marktgemeinderat und kandidierte im September 2019 als Bürgermeister. Bei der Wahl unterlag er dem heutigen Rathauschef Thomas Salzberger (SPD) mit 44,6 Prozent.

Heißler bekam bei der Wahl 2020 die zweitmeisten Stimmen

Bei der zurückliegenden Kommunalwahl im März erreichte er hinter der früheren Zweiten Bürgermeisterin Gabriele Triebel das zweitbeste Stimmenergebnis aller GAL-Kandidaten. Die Partei stellt mit sieben Sitzen im Marktgemeinderat die zweitstärkste Fraktion hinter der CSU. Erster Nachrücker für den nun ausscheidenden Dr. Patrick Heißler ist ein ehemaliges Mitglied des Gremiums: Hans Pilz. Der gebürtige Österreicher war bereits von 2008 bis zum Frühjahr 2020 Marktgemeinderat.

Heißler beendete seine Rede mit einem Zitat von Yehudi Menuhin: „Freiheit ist nicht Freiheit zu tun, was man will, sie ist die Verantwortung, das zu tun, was man tun muss.“

