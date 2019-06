12:15 Uhr

Keime im Trinkwasser: In einigen Lechraingemeinden soll abgekocht werden

In einigen Lechraingemeinden muss ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden.

Probleme beim Versorgungsverbund "Pöringer Gruppe": Mehr als 10.000 Bürger sollen ab sofort das Trinkwasser abkochen. Diese Landkreisgemeinden sind betroffen.

Von Dominic Wimmer

Wie die Stadtwerke Landsberg mitteilen, gibt es Keime im Trinkwasserverbund "Pöringer Gruppe". Betroffen sind die Gemeinden Pürgen (mit den Ortsteilen Ummendorf, Stoffen und Lengenfeld), Schwifting, Penzing (mit den Ortsteilen Untermühlhausen, Oberbergen, Ramsach und Epfenhausen) sowie Weil (mit den Ortsteilen Geretshausen, Petzenhausen, Beuerbach und Pestenacker).

Dort muss laut Stadtwerke bis auf Weiteres das Trinkwasser abgekocht werden. Der Verbandsvorsitzende Wilfried Lechler bestätigte den Fall. In zwei Probenahmestellen wurden coliforme Keime festgestellt. Die Anforderungen an die Trinkwasserverordnung waren damit nicht mehr erfüllt, teilen die Stadtwerke mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Landsberg wurde eine Abkochempfehlung ausgesprochen. Die Anordnung kann erst aufgehoben werden, wenn drei aufeinanderfolgende Proben einer belasteten Probenahmestelle keinen Befund mehr haben.

Da von der Probenahme bis zum Vorliegen des Ergebnisses drei Tage vergehen, kann laut Stadtwerken mit einer Freigabe frühestens Anfang Juli gerechnet werden.

