Kein Ritterturnier in Kaltenberg - und was fällt sonst noch aus?

Auch in diesem Jahr wird es in Kaltenberg solche Bilder nicht geben: Das Ritterturnier ist coronabedingt abgesagt worden.

Plus Das Kaltenberger Ritterturnier ist erneut wegen Corona abgesagt. Wie halten es andere Veranstalter im Landkreis Landsberg mit ihren Planungen für 2021?

Von Gerald Modlinger

Nach dem Dießener Töpfermarkt im Mai ist jetzt eine weitere Großveranstaltung im Landkreis Landsberg abgesagt worden. Am Montag wurde das Aus für das Kaltenberger Ritterturnier 2021 vermeldet. Es sei absehbar, dass aufgrund der ansteigenden Corona-Neuinfektionen auch im Juli keine Großveranstaltungen möglich sein werden, hieß es dazu. Die Veranstaltung hätte an den drei Juli-Wochenenden vom 9. bis 25. Juli stattfinden sollen. Für andere Großveranstaltungen im Landkreis wird zwar weiter geworben. Ob sie aber stattfinden, ist fraglich.

„Dieser Schritt fällt uns sehr schwer. Es wäre aber schlicht unseriös, in der aktuellen Lage eine für jedermann sichere und qualitativ hochwertige Großveranstaltung für den Sommer zu versprechen. Allein die Proben mit unseren Künstlern aus aller Welt, die in Kürze starten sollten, sind nicht durchführbar“, ist in der Mitteilung des Kaltenberger Ritterturniers zu lesen. Für das hochsommerliche Spektakel beginnen die Proben in der Regel im April, erklärt dazu Sprecher Markus Wiegand. Rund 300 Personen wirken dabei mit. Die Verantwortung gegenüber der Gesundheit unserer Künstler und Gäste lasse keine andere Wahl. Man sei es auch der Tradition des Turniers schuldig, dass die Qualität des Kaltenberger Ritterturnieres durch die Corona-Pandemie nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Ob das Puls-Open Air in Kaltenberg stattfindet, ist offen

Zu den weiteren Veranstaltungen auf dem Kaltenberger Schlossgelände hält sich Wiegand bedeckt, insbesondere bei denen mit externen Anbietern. Dazu gehört das Puls-Open Air des Bayerischen Rundfunks (BR). Dieses war im vergangenen Jahr in einem Online-Format durchgeführt worden, bis jetzt hofft man auf der Puls-Homepage auf ein Wiedersehen vom 3. bis 5. Juni in Kaltenberg. Die Frage, ob es dazu kommt, ließ der BR am Montag auf LT-Nachfrage noch offen. Ebenfalls nicht bestätigt wurde, ob die Highland Games und die Military Tattoo Show stattfinden, die bis 2019 am Wochenende nach dem Ritterturnier stattfanden. Heuer ist das laut Homepage für 31. Juli geplant.

Zwei Landsberger Termine stehen noch im Kalender

In Landsberg wurde bislang von den größeren Veranstaltungen der Autosalon abgesagt. Die Termine für den Süddeutschen Töpfermarkt (24./25. Juli) die Landsberger Wiesn (11. bis 13. und 17. bis 20. Juni) finden sich weiterhin in den Veranstaltungsübersichten.

Die bislang letzte Landsberger Wiesn hat im Frühling 2019 stattgefunden. Bild: Julian Leitenstorfer

Wiesn-Organisator Edmund Diebold rechnet freilich eher nicht damit, dass Mitte Juni schon so viele Menschen geimpft sind, dass Bierzelte aufgestellt werden dürfen. Aber man plane vorsichtig weiter, berichtet er, vielleicht könnte zumindest ein „Popup-Vergnügungspark mit Biergarten“ verwirklicht werden.

Am Weihnachtsmarkt hält man in Kaltenberg fest

Eine Freiluft-Gastronomie eventuell auch wieder mit einem sommerlichen Markt könnte auch in Kaltenberg heuer wieder stattfinden, „wir versuchen unsere Gastronomie und unser Gelände so weit wie möglich zu öffnen“, sagt Kaltenberg-Sprecher Wiegand. Und an einem halte man in jedem Fall fest: den Weihnachtsmarkt. An diesem hatte man auch 2020 festgehalten – bis der zweite Lockdown kam.

