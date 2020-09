00:32 Uhr

Kinder ziehen um

In der Schlossbergschule sind jetzt zwei Kindertagesstätten untergebracht

In den leer stehenden Räumen der Schlossbergschule hat die Stadt kurzfristig einen Übergangsstandort für zwei Kindertageseinrichtungen geschaffen. Zum einen hatte der Kindergarten Heilig Kreuz nach einem Ausweichort für die Zeit der Bauarbeiten im eigenen Kindergarten gesucht, zum anderen benötigte die Stadt Kindergarten- und Krippenplätze bis zur Fertigstellung der städtischen Kindertagesstätte am Reischer Talweg.

Der Stadtrat hatte daher entschieden, die leer stehende Schlossbergschule zu nutzen. Beide Einrichtungen bleiben in der Schlossbergschule, bis die geplanten Gebäudestandorte fertiggestellt sind, heißt es in einer Pressemeldung. Danach werde die Schlossbergschule als Grundschule umgebaut und erweitert.

Die Herausforderung war laut Pressemeldung, das Schulgebäude in kürzester Zeit so herzurichten, dass Kindergarten und Krippengruppen darin untergebracht werden können. Da Schulen und Kindergärten unterschiedliche Anforderungen an Genehmigung und Brandschutz haben, sei neben den baulichen Anpassungen auch noch eine Nutzungsänderung notwendig gewesen. Diese konnte in enger Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden und den Fachstellen für Brandschutz erreicht werden.

Die Kinder der städtischen Kindertagesstätte haben ihre Räumlichkeiten im Anbau bezogen. Dabei handelt es sich um eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe. Diese Einrichtung wurde komplett neu ausgestattet, teilt die Stadt mit. Unter anderem mit Laufrädern und Traktoren. Als Spielbereich an der frischen Luft werde das Atrium genutzt. Der ehemalige Gartenteich sei nun ein großer Sandkasten. Aktuell seien in der Kindertagesstätte noch Plätze frei. Bei Interesse könnten sich die Eltern unter Telefon 08191/128-105 melden.

Die Krippengruppe und die vier Kindergartengruppen des Heilig-Kreuz-Kindergartens sind bereits in die Räume im Hauptgebäude umgezogen. Der Umzug eines Kindergartens in kurzer Zeit sei eine Herausforderung gewesen und habe auch mit Unterstützung der Eltern pünktlich realisiert werden können. Neu hinzugekommen sei eine weitere Krippengruppe. Der ehemalige Pausenhof ist nun die neue Spielfläche im Freien. Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, musste die bisher öffentliche Freifläche eingezäunt und abgesichert werden. Dieser Bereich und damit auch der Aussichtspunkt seien für die Dauer der Nutzung durch den Kindergarten nicht mehr zugänglich. (lt)