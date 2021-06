Kinsau

Startschuss für das Gemeinschaftshaus in Kinsau

Nicht mehr lange wird die alte Mehrzweckhalle in Kinsau stehen – läuft alles nach Plan, soll sie durch ein Dorfgemeinschaftshaus ersetzt werden. Für das Millionenprojekt wurden nun im Gemeinderat die Weichen gestellt.

Von Manuela Schmid

Über zwei Jahre hat die Gemeinde Kinsau an ihrem neuen Dorfgemeinschaftshaus geplant. Nun ist es soweit: Die Pläne stehen – und wurden vom Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig bewilligt. Dabei hat sich die Gemeinde einiges vorgenommen.

