Klimaschutz: Fridays for Future geht in Landsberg wieder auf die Straße

Rund 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind am Freitag unter dem Motto „Fridays for Future“ durch die Landsberger Innenstadt gezogen.

Auch in Landsberg demonstriert „Fridays for Future“. Wie die Corona-Auflagen eingehalten werden und was die Teilnehmer fordern.

Von Julia Greif

Die erste Demo von „ Fridays for Future“ in Landsberg nach der coronabedingten Pause fand unter Auflagen statt: Wer zum Start auf den Hauptplatz wollte, musste Maske tragen und sich einen Sticker auf den Arm kleben. Damit sollte die Teilnehmerzahl eingehalten werden. 150 Demonstranten und Ordner zogen laut Polizei in einer knappen Stunde durch die Stadt.

Vom Hauptplatz über den Hinteranger, die Von-Kühlmann-Straße und die Karolinenbrücke zurück zum Hauptplatz führte die Tour. Das Bündnis hatte unter dem Motto „Kein Grad weiter“ weltweit zu Streiks aufgerufen. Mitorganisator Michael Bögel (16) bat mit Megafon immer wieder, die Abstände einzuhalten und die Maske aufzusetzen. Der Zug lief in Dreier-Reihen, ein Seil mit Markierungen sollte dafür sorgen, dass der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Marita Seefelder (55) und ihre Tochter Carla Rinderle (21) aus Inning hatten ein Plakat dabei: „Die Erde glüht – die Arten sterben – wir fürchten Schnupfen“, stand darauf. Für die Muter sei der Klimaschutz „das wirklich große Problem“. Philip Löwenstein (24) aus Kaufering wünscht sich, dass in Landsberg „mehr regionale Lebensmittel gefördert werden“.

Am Ende gibt es Äpfel und Bananen

Mit Sprechchören fordern die Demonstranten Klimagerechtigkeit und die Förderung erneuerbare Energien. Bei der Kundgebung auf dem Hauptplatz sagt Amelie Wegele von „Fridays for Future“: „Es ist drei vor Zwölf.“ Am Ende stehen vereinzelte Grüppchen auf dem Hauptplatz, man kann Äpfel und Bananen aus Kisten mitnehmen, Ordner verteilen Desinfektionsspray. Die nächste Demo ist schon geplant, sagt Amelie Wegele von „Fridays for Future“.

