Klimawandel: Alles nicht so schlimm im Landkreis Landsberg?

Der Hauptplatz in Landsberg am 17. Februar diesen Jahres. Dass der Frühling immer früher beginnt ist ein Ergebnis einer Studie über den Klimawandel, den zwei Forscher aus Augsburg jetzt vorgestellt haben.

Die Prognosen zweier Augsburger Forscher stoßen im Umweltausschuss auf ein geteiltes Echo. Sie erwarten für den Landkreis keine großen negativen Veränderungen – zumindest bis 2050.

Von Gerald Modlinger

Der Landkreis Landsberg dürfte von starken negativen Folgen des Klimawandels in den nächsten rund 30 Jahren ziemlich verschont bleiben: Zu diesem Ergebnis kommt die jetzt im Umweltausschuss des Kreistags vorgestellte regionale Klimawandelstudie. Allerdings: Mehrere Mitglieder des Gremiums wie Wolfgang Buttner (ÖDP) und auch der als Zuhörer anwesende Förster Ludwig Pertl zeigten sich nicht so zuversichtlich wie die Autoren der Studie, Prof. Dr. Harald Kunstmann und Vera Gebhardt vom Lehrstuhl für regionale Klimaforschung und Hydrologie an der Universität Augsburg. Andererseits konnte Leonhard Welzmiller (CSU) den sich ändernden Klimaverhältnissen auch positive Seiten abgewinnen – insbesondere für die Landwirtschaft im Landkreis.

Es wird wärmer

Dass es im Landkreis wärmer wird, ist schon seit Jahrzehnten zu beobachten. Lag die Jahresdurchschnittstemperatur in den 1950er-Jahren bei etwas über sieben Grad, ist sie nun auf mehr als neun Grad geklettert. Dieser Trend werde anhalten, so Kunstmann und Gebhardt: Bis 2050 könnte es nochmals um ein Grad wärmer werden. Vor allem im Winter werde die Temperatur ansteigen, um rund 1,5 Grad, dagegen dürfte die Erwärmung im Herbst und Sommer weniger deutlich sein. Auch die Niederschläge werden in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen, von derzeit rund 900 Millimeter im Jahr um rund 100 Millimeter und wiederum vor allem im Herbst und Winter, während es im Frühjahr etwas trockener werde, so die Prognose.

Die Hypothese, dass vermehrt Starkregenereignisse und Trockenperioden drohen, teilen die Klimaforscher nicht. Es seien „keine signifikanten Trends“ zu erkennen, allenfalls eine „leichte Zunahme“ von Trockenphasen um eineinhalb Tage innerhalb von zehn Jahren sehen sie. Eine Folge der Klimaveränderung werde sein, dass sich die Vegetationsperiode weiter ausdehne. Schon in den vergangenen 50 Jahren habe sich dieser Zeitraum von 200 auf 270 Tage verlängert. Vor allem der Frühling beginne immer früher, allerdings werde sich dieser Trend in Zukunft abschwächen.

Verhalten radikal ändern

„Sie geben de facto Entwarnung“, kommentierte Peter Satzger (GAL) die Vorhersagen der Forscher. Satzger wollte zudem wissen, wie sich das Klima in der ferneren Zukunft bis 2100 entwickeln könnte. Da, räumte Kunstmann ein, könnten durchaus stärkere Veränderungen erfolgen – je nachdem, welches Szenario man mit Blick auf Bevölkerungsentwicklung, den Energiemix und den technologischen Wandel zugrunde gelegt werde. „Ich halte das nicht für realistisch“, so bewertete Wolfgang Buttner (ÖDP) die Studie, und forderte eine radikale Verhaltensänderung: „Wir müssen unser ganzes Wirtschaftssystem umbauen. Wir haben den Bogen schon überspannt, und wenn wir nicht reagieren, werden Dinge auf unsere Enkel zukommen, an denen sie verzweifeln.“ Auch im Landkreis stehe ein Kollaps im Raum, meinte Buttner. Er verwies auf den Wald. Die Fichtenbestände litten unter Wassermangel und Borkenkäferplagen, kämen dann noch Waldbrände dazu, entstehe ein „systemischer Kollaps“. Und weil der Wald die natürlichste Klimaanlage sei, könne er die eher positive Einschätzung der Landwirtschaft nicht nachvollziehen.

Solche Besorgnisse gingen Landrat Thomas Eichinger (CSU) zu weit: „Ich kann verstehen, dass manche sagen, es ist noch schlimmer, aber es ist nicht so, dass wir in Mitteleuropa mit Verwüstungen rechnen müssen.“ Mit Blick auf den Wald sagte er, in früheren Jahrhunderten sei dieser wegen des großen Holzbedarfs in einem viel schlechteren Zustand gewesen. Und damit lag er auf einer Linie mit Harald Kunstmann: Er wolle nicht in eine extreme Ecke gestellt werden, sagte der Klimaforscher. Es widerstrebe ihm, Schreckensszenarien aufzubauen oder gar von einer „Selbstverbrennung“ der Menschheit zu sprechen.

Die globale Entwicklung im Blick haben

Am Ende der Debatte bat Josef Lutzenberger (GAL) darum, nicht nur die Situation im Landkreis zu betrachten, sondern die globale Entwicklung im Blick zu haben, denn „wir werden es nicht schaffen, hier die heile Welt zu erhalten“. Auch Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht warnte gegenüber dem LT davor, die Klimawandelstudie als „Entwarnung“ zu verstehen. Der betrachtete Zeitraum betrage nur 30 Jahre, und da sei ein Grad Erwärmung eine große Veränderung.

Welche Schlüsse bleiben am Ende aus der Studie zu ziehen? Es gehe vor allem darum, so Eichinger, daraus abzuleiten, durch welche Maßnahmen mögliche sich aus dem Klimawandel ergebende Schwierigkeiten gemildert werden können, etwa beim Bauen. So habe man früher nie daran gedacht, etwa eine Schule mit einer Klimaanlage auszustatten.

