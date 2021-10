3G-plus-Regel im Eisstadion lässt Corona kurz vergessen

Plus Zum ersten Mal gilt beim Heimspiel des Eishockey-Oberligisten die 3G-plus-Regel. Eine gute Entscheidung - meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Nichts erinnerte mehr an die Corona-Pandemie im Landsberger Eisstadion. Die Fans füllten die Ränge, es wurde geschrien, gejubelt, gegessen und getrunken – und allen konnte man die Enttäuschung oder die Freude vom Gesicht ablesen. Aufgrund der 3G-plus-Regel, die der HC Landsberg eingeführt hat, entfällt bei den Spielen des Eishockey-Oberligisten die Maskenpflicht.