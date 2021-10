3G-plus in den Clubs ist der richtige Weg

Plus Clubs dürfen wieder öffnen. Es ist richtig und auch alternativlos dort die 3G-Regelung anzuwenden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

In Bayern fehlte dem Nachtleben in der Corona-Krise über einen langen Zeitraum jegliche Perspektive. Doch dann ging es plötzlich doch ganz schnell und seit Anfang Oktober dürfen auch im Landkreis Landsberg Clubs und Diskotheken endlich wieder öffnen. Nicht wenige Menschen reagierten überrascht aufgrund der (auf den ersten Blick) recht locker wirkenden Vorgaben. Die 3G-plus-Regelung ist für diese Branche allerdings richtig und alternativlos.