Bei Vereinen sind Ehrenamtliche dringend gesucht

Plus Die Sportfreunde Windach finden keine Kandidaten für die Vorstandsposten. Die Corona-Krise hat die Situation in den Vereinen verschärft, befürchtet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Jetzt stehen also die Sportfreunde Windach vor dem Problem, keine Kandidatinnen oder Kandidaten für vakante Posten im Vorstand zu finden. Der Sportverein ist mit diesem Problem nicht alleine – auch die Basketballer der DJK Landsberg oder der VfL Kaufering kennt die Sorgen. In beiden Vereinen hat sich letztendlich dann doch jemand gefunden, nach vielen Bemühungen.