CSU: Schwach, aber Erster bei der Bundestagswahl

Plus Die CSU hat zwar ein historisch schlechtes Wahlergebnis im Kreis Landsberg erreicht. Doch in allen Orten bleibt sie die Nummer eins. LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert.

Mit 31,3 Prozent hat die CSU bei der Bundestagswahl im Landkreis Landsberg nach ihren früheren Maßstäben eigentlich ein katastrophal schlechtes Ergebnis erreicht. Man muss weit in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zurückgehen, um auf ähnlich niedrige Werte zu stoßen.