Fitnessstudios: Regel-Dschungel und kein Ende

Plus Zu, auf, zu - rund um die Fitnessstudios gibt es große Verwirrung. Die Betreiber und auch die Kunden im Landkreis Landsberg reagieren zurecht mit Wut - meint LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Was ist ein Fitnessstudio: Eine Sportstätte oder nicht? Otto Normalbürger denkt sich: Natürlich ist die Muckibude eine Sportstätte – was denn bitte sonst? Aber wie so oft liegt im Bürokratieland Deutschland der Teufel im sprachlichen Detail. Es kommt wohl auf den entsprechenden Passus im Gewerbeschein an, den Betreiber natürlich genauso brauchen wie jeder andere, der zwischen Flensburg und Mittenwald Geschäfte treibt.

