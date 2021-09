Gaffer nach Unfall auf der B17: Ein abstoßendes Verhalten

Plus Nach dem tödlichen Unfall auf der B17 sorgen Gaffer für Probleme. Ihr Verhalten ist abstoßend und sollte hart bestraft werden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge, ein zerstörtes Lastwagenführerhaus und ein völlig deformiertes Auto, in dem die Insassin überhaupt keine Chance zu überleben hatte, zeugten von dem furchtbaren Unfall, der sich zuvor auf der B 17 bei Graben ereignet hatte. Es macht fassungslos, dass nach Angaben des Gersthofer Feuerwehrkommandanten zahlreiche Menschen dennoch ihre Handys zückten und die Bergungsarbeiten von einer Brücke in der Nähe aus filmen wollten.