Glühwein trinken und vernünftig bleiben

Plus Gastronomen der Landsberger Altstadt bieten eine "Punsch-Runde" als Ersatz für die abgesagte Stadtweihnacht an. Eine gute Idee, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Eines muss man den Restaurantbetreibern, Café-Besitzerinnen und Wirten der Landsberger Altstadt lassen: Sie finden unermüdlich Lösungen und Ideen, um mit den widrigen Umständen der Pandemie umzugehen anstatt unterzugehen. So auch im Zusammenhang mit der „Landsberger Punsch-Runde“.